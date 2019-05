INSÄNDARE: Priset på fossila bränslen måste höjas – vi har en akut klimatkris

Jörgen Berglund (M), riksdagsledamot för Västernorrland, tycker i en insändare att det får vara nog, bensinpriset är för högt menar han. Men hur ligger det till egentligen?

Bensinpriset är billigare idag än vad det var för 30 år sedan! Om man räknar in konsumentprisindex, inflation, löneutveckling och visar det sig hur det verkligen ligger till. Priset på bensin år 1980 var efter dessa justeringar ungefär 20 kronor per liter. Räknar man dessutom in att moderna bilar är snålare, blir priset per mil ännu lägre.

Det betyder dock inte att det är billigare för alla idag. Den som haft en dålig löneutveckling och inte har haft möjlighet att byta till en snålare bil de senaste 30 åren har det kämpigt. Det är alltså i grund och botten en rättvise- och fördelningsfråga.

Vi måste göra det lättare och billigare för folk att välja det klimatsmarta alternativet, som elbilar och solceller. Vi måste förhindra att billiga begagnade elbilar säljs vidare till Norge, så att de kan göra nytta här i Sverige.

Vi kan inte låta priset sjunka som det är idag, priset på fossila bränslen måste höjas! Vi har en akut klimatkris som kommer att leda till fruktansvärda konsekvenser för jordens invånare om vi inte agerar kraftigt nu. När jorden passerar brytpunkten om ett par årtionden och hamnar i en självuppvärmande loop, finns det inget mer vi kan göra. Det kommer att leda till massutrotning utav människan.

Dessutom handlar det om att ta tillbaka makten till Sverige, låt inte den svenska kronan eller omvärldens oljepris bestämma huruvida den ensamma mamman har råd att skjutsa barnen till fotbollsträningen. Låt oss istället ställa om Sverige till förnybar energi, så att vi transporterar oss med hjälp av ren svenskproducerad el.

Jörgen skriver vidare att Moderaterna vill göra det billigare att använda fossila bränslen. Hur skulle det hjälpa klimatet har han tänkt?

Johannes Brorsson, ledamot i styrelsen för Elbil Sverige och administratör för Facebookgruppen "Elbil Örnsköldsvik/Umeå"

