INSÄNDARE: Ordet "spara" är en lång följetong i Härnösand – en omfördelning av pengar är på sin plats

Jag är född, uppväxt och har haft hela mitt yrkesliv i Härnösand och kunnat följa kommunens förvandling sen tidigt 70-tal. Milt sagt kan jag konstatera att jag bor i en helt annan stad än när jag växte upp, på gott och ont.

Under min skolgång mellan åren 1963 och 1975 tror jag aldrig att orden skolnedläggelse eller sparpaket nämndes, men under sent 80-tal hände något. Ordet spara har sedan dess gått som en lång följetong vad gäller skolförvaltningen men också socialförvaltningen.

Man kan ju undra varför dessa två områden ständigt tycks vara underfinansierade, som i huvudsak bara har lagstadgad verksamhet. Samtidigt växer nya verksamheter i kommunen som närings-och tillväxtenheter, kommunikationsavdelningar och nya tjänster med titlar som strateg, koordinator, utredare, olika projektledare – och de verkar bara bli fler.

Det tycks som vissa förvaltningar har extra buffert i sin budget för att tillsätta nya tjänster eller bygga nya konferensrum, med mera. Det ryms inom deras budget säger kommunalrådet Sjölander. Kommunstyrelse och samhällsförvaltningen med en total budget 2018 på 336 miljoner ska alltså utvecklas medan skola och omsorg ska avveckla.

Ett av problemen idag är att våra politiker inte nöjer sig med att leverera bästa kommunala service, skola och omsorg, alltså basen i vår välfärd. Teknikhus, ridskolor, hotell, arenor, centrumvisioner och andra mer eller mindre kostsamma projekt är naturligtvis roligare och intressantare att fylla mandatperioden med.

Nåt ansvar behöver ju inte tas när drift och underhållskostnader slår i taket. Då kommer sparpaketen på skola och omsorg. En omfördelning av pengar kanske vore på sin plats.

Michael

