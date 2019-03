INSÄNDARE: Oppositionsrådet behöver inte ingå koalition med övriga oppositionspartier – dags ta av offerkoftan, Bergström (SD)

Lennart Bergström (SD) har nu på tre kommunfullmäktige i rad försökt sig på att göra en poäng angående att C innehar posten som oppositionsråd i Härnösand och att C inte samarbetar med SD. Allt detta under en paroll som insinuerar att vi har ett demokratiunderskott i Härnösand.

Det Bergström uppenbarligen inte förstår är att oppositionsrådsposten inte med någon som helst nödvändighet innebär att det parti som innehar denna post är skyldig att ingå i ett samarbete/en koalition med övriga oppositionspartier.

Såväl SD som M och L får information vidaresänd till sig, när sådan information finns tillgänglig. Detta ingår i oppositionsrådets jobb, på samma sätt som det ingår i jobbet för andre vice ordförande i samtliga nämnder att vidarebefordra information till samtliga oppositionspartier.

Det är faktiskt dags att ta av sig den hemstickade offerkoftan och komma in på banan.

Om nu Bergström och SD suktar så hemskt efter ett samarbete med C så reses ett antal frågor. Sannolikt så går önskan om samarbete över ganska fort av följande frågor.

Den första frågan gäller om Bergström och SD i Härnösand avser att frångå sin ideologiska bakgrund, som kan beskrivas som nationalkonservativ, värdekonservativ, socialkonservativ eller på annat vis.

Den andra frågan är om man plötsligt har nått en insikt som innebär att man inte längre vill ställa olika grupper mot varandra.

Den sista frågan är om Bergström och SD har för avsikt att plötsligt bli liberala. Det vore en fin tidningsrubrik, om inget annat.

Erik Hultin (C), ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen i Härnösand

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook