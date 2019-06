INSÄNDARE: Kramfors behöver lugna lantliga miljöer med skolor som uppmuntrar till bosättning

Omorganisationen av skolorna i Kramfors kommun är en bakvänd politik. S-politikerna har inte förstått signalvärdet av skolorna för de bygder som berörs. Det tarvas en förklaring.

Först: rent teknisk så är nedläggningen av högstadiet i Bollstabruk bara ett sätt att rädda Gudmundråskolan inne i Kramfors. Om fyra är har den skolan tappat 121 elever. Då passar det bra att fylla på med elever från Bollstabruk. Någon omedelbar spareffekt får man inte utan målet är att slippa underhållet av en sliten skola.

Vad som egentligen är intressant är huvudorsaken till det lokala motståndet. Ett synsätt som S inte kan eller vill förstå.

Kommunalrådet Jan Sahlén berättade kärnfullt vid senaste kommunfullmäktige om hur han fick byta skola under 1960-talet en gång per år i takt med att byskolor lades ned. Alla fyrtiotalister har varit med om samma resa. Alla ville bort från utedass och att bära in ved till kaminen och bryta björkris som läraren använde för att tukta bråkiga elever med.

Det var ett eftersträvansvärt mål att flytta från landets enkla boende in till tätorten med moderna lägenheter med kyl, frys, WC och tvättmaskin. I den tidens reklamfilm kan man se en lycklig familj framför sin nya bil (gärna svensk) med kaffekorg ute i det svenska landskapet för att sedan åka hem till tv:n i det fina vardagsrummet. Man levde en dröm.

Idag är det tvärtom. Nu är fokus på att komma bort från stadens larm, otrygghet och jäkt. Lugnet på landet har ett högt socialt värde där barnen kan få en trygg uppväxt och finna vänner för livet. Närheten till naturen och byns samhörighet ger livskvalitet, harmoni och en god hälsa. Just litenheten i samhället/bygden ger trygghet och samhörighet där skolan blir den centrala punkten för möten där man kan tala om vardagliga problem i en kamratlig ton.

Allt fler börjar tröttna på stadens jäkt och vill ut till trygghet och gemenskap. Då ska man inte förstöra sådana miljöer utan förstärka dem. Det är precis det Kramfors kommun behöver för att locka till inflyttning. Lugna, fina, lantliga miljöer med skolor som uppmuntrar till bosättning. Miljöer där kreativitet kan blomstra till gagn för hela samhället, vilket underlättas med dagens IT-teknik. Då kommer det lokala näringslivet att blomstra och generera arbetstillfällen, lokal service och ett utvecklat föreningsliv.

Dagens generation lever sin dröm men med andra förtecken än 1960-talet. Det gäller bara att förstå det när politiska beslut ska tas. Och det måste få kosta.

Socialdemokraterna i Kramfors har inte förstått någonting av detta utan kör på i 1960-talets betongstil. Här får de mjuka värdena inte plats. Att C däremot, med allt sitt tal om en levande landsbygd, inget förstått inger betänkligheter. Vi får hoppas att sunda förnuftet vinner.

Svante Ivarsson, ordförande Liberalerna

