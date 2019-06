INSÄNDARE: Köp inte ut alkohol till din tonåring!

Studenttiden är här, vilket tyvärr ofta förknippas med alkohol för många unga.

Tack och lov är Sverige just nu inne i en period där man ser en nedåtgående trend av alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Det är ändå alldeles för många unga som dricker alkohol, som dessutom oftast är inkörsporten till tyngre droger.

Vi inom Ungdomens nykterhetsförbund i Örnsköldsvik vill påminna er om att all förtäring av alkohol under 18 års ålder är olaglig. Det är olagligt och straffbart att langa alkohol till alla som är under 20 år, detta står tydligt i alkohollagen!

I tidning Accent skriver Pierre Andersson i artikeln “Del 2: Alkohol – en av de vanligaste dödsorsakerna” att det idag dör mellan 5000 och 7000 människor på grund av alkohol, bara i Sverige. Detta gör alkohol till den tredje största dödsorsaken i nationen. Vem säger då att en av dessa 7000 inte skulle vara ditt barn?

Forskning visar även att barn till föräldrar som köper ut alkohol dricker mer än andra ungdomar. Därför vädjar vi till alla föräldrar: köpa inte ut alkohol till ungdomar under 20 år!

Låt oss istället fira studenten och andra högtider med äkta glädje utan alkohol och droger i någon form!

Ungdomens nykterhetsförbund i Örnsköldsvik, genom Annabel Lundgren

