INSÄNDARE: Ingen gratis middag på Företagarkvällen – och inbjudan är öppen för alla

I ett par insändare har kritik riktats mot Företagarkvällen i Örnsköldsvik, som i år arrangerades för elfte gången. Kritiken tycks primärt handla om att det är slöseri med skattemedel, för mycket flärd och att gästerna äter gratis.

Man får givetvis kritisera arrangemang som detta, men kritiken bör baseras på korrekta uppgifter.

Ersättningen från Örnsköldsviks kommun gäller såväl Företagardagen som Företagarkvällen. Företagardagen sker under hösten och är en mötesdag för runt 400 företagare i regionen med inspirerande föreläsare där deltagarna själva betalar 795 kronor per person. Vid årets Företagarkväll deltog cirka 400 gäster. Kuvertavgiften (mat, dryck och underhållning) uppgick till 1350 kronor per gäst plus moms, alla gäster faktureras.

Inbjudan är öppen för alla, vill du komma anmäler du dig via hemsidan. Båda arrangemangen administreras av Företagarna, som tillsammans med Handelskammaren, Industrigruppen och Örnsköldsviks kommun står som inbjudare.

Arrangemangen är mycket uppskattade. Precis som i många andra kommuner utgör en dag och en kväll som dessa värdefulla mötesplatser. Det ger en möjlighet att träffas under trevliga former, inspireras och glädjas åt framgångar och samtidigt hedra de många företagare och andra som nomineras till de olika priser som delas ut, vilka har stor betydelse för tillväxten i Örnsköldsviks näringsliv.

Vi ser redan fram emot nästa års arrangemang!

Eva-Karin Öhman, Företagarna

Anders Eriksson, Handelskammaren

Anna Edblad, Industrigruppen

