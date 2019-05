INSÄNDARE: Höga Kusten Destinationsutveckling: Samarbete skapar starkare besöksnäring

Med anledning av insändaren "Orter väster om E4 hör inte till Höga kusten".

Hösten 2012 träffades politiker från de fyra kommunerna i Höga kusten. Sveriges besöksnäring var på uppgång och potentialen för vårt område var stort. Men som enskilda kommuner hade man inte tillräckligt att erbjuda nationella och internationella besökare. Skulle man däremot samarbeta – se varandra som kollegor istället för konkurrenter – skulle besöksnäringen i området växa sig starkare.

Tillsammans bildade Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner det gemensamma bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling. Bolagets huvudsakliga uppgift är att utveckla destinationen strategiskt, långsiktigt och hållbart. Den turistekonomiska omsättningen ska fördubblas och antalet anställda inom besöksnäringen ska öka med 800 personer fram till 2025.

Vi är på god väg. Från att ha varit en genomfartsdestination – är vi nu en av Sveriges snabbast växande destinationer.

Det finns utmaningar att arbeta med, men vi tror på besöksnäringen som motor för positiv utveckling i Höga kusten. En näring som skapar sysselsättning, attraktionskraft och tillväxt i våra respektive kommuner – vilket gynnar både besökare och lokalbefolkning.

Styrelsen för Höga Kusten Destinationsutveckling AB:

Lillemor Edholm (S), Ida Stafrin (C), Anna-Britta Åkerlind (C), Glenn Nordlund (S), Johan Andersson (C), Jonny Lundin (C), Gudrun Sjödin (S) och Sara Nylund (S)

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook