INSÄNDARE: EU-kandidaterna glömmer kostnaden för att vara med i unionen

EU-kandidaterna Peder Björk och Anna-Belle Strömberg redogör i en insändare 27/4 för vilken positiv påverkan EU har för oss boende i Västernorrland. Vi får bredband och får driva ett projekt som ska utveckla kollektivtrafiken i länet. Det låter ju väldigt positivt.

Som vanligt "glömmer" våra kandidater bort vad det kostar att vara med i EU och hur mycket vi får tillbaka i form av stöd. Enligt fackföreningsägda Europaportalen.se var utfallet i genomsnitt för åren 2010–2015, att varje svensk får tillbaka cirka 38 procent av det vi betalar in till EU.

För Västernorrlands del innebar det att vi i genomsnitt betalade in 186,2 euro per innevånare mer än vi får tillbaka. Räknat på alla innevånare i Västernorrland (245.453) betalar vi alltså in nästan 700.000.000 kr mer per år än vi får tillbaka (nettobetalning).

Det ser inte bättre ut idag snarare värre om man ska tro skriften ”Fakta om EU” som Sveriges riksdag ger ut. Dessutom får vi inte själva bestämma hur de pengar vi får tillbaka ska användas, det gör EU åt oss.

Vi som bor i Västernorrland avstår alltså nästan 700 miljoner per år till övriga länder i Europa. För dessa pengar hade vi kunnat bygga väldigt mycket bredband och kollektivtrafik eller till andra nyttigheter, till exempel att i ett nafs vända sjukvårdens gigantiska underskott till en budget i balans, som alla politiker pratar om.

Göran Lundholm, Resele

