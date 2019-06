INSÄNDARE: Elbilar en fluga – bättre för miljön att köra hybrid med diesel eller bensin

Många pratar om elbilar och att alla fossila bränslen måste avvecklas. Vissa pratar om avveckling år 2025 eller år 2030.

Men då har jag några frågor, som jag vill ha svar på, av våra politiker, om intäkterna till staten. I dag kostar bränsle cirka 17 kronor litern, varav tio kronor är skatt.

Fråga 1:

Vi betalar i dag till våra landsting, med mera, via vår skattesedel och via våra fossila bränslen. Ändå fattas pengar. Om vi tar bort och avvecklar fossila bränslen, hur mycket kommer elpriset (kWh) att höjas?

Fråga 2:

Hur många anställda inom OKQ8, med flera som levererar och arbetar med försäljning av våra fossila bränslen i Sverige, blir arbetslösa när vi avvecklar våra fossila bränslen? För när de arbetar får vi in mera skatteintäkter.

Fråga 3:

Under hela min uppväxt har jag hört att man inte skall bo eller vara under elledningar på grund av magnetfält och elektriska fält. Man kan även se det på att kor undviker att beta gräs under elledningar. Är det då så nyttigt att sitta på ett stort batteri under bilfärden?

Fråga 4:

Det finns i dag människor som har 10–15 skrotbilar på sin gård, och så kommer det nog även att vara i framtiden. När elbilar blir skrot, efter cirka tio år, hur mycket zink/nickel kommer då att finnas i vår jord under dessa skrotbilar?

Fråga 5:

Kommer elen att räcka till, och hur mycket måste jag säkra upp elen i mitt hus (ännu större elkostnad) när vi alla tror att vi åker miljövänligt?

Nej – elbilar är inte alls miljövänliga. Det har blivit en fluga, att nu ska vi köra elbilar. Ska vi åka miljövänligt så anser jag att vi ska åka hybrid med diesel eller bensin.

Stolt medlem i bensinupproret 2.0

