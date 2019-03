INSÄNDARE: Det måste bli ett slut på statens plundring av rika kommuner

Kommunerna i Norrland har de senaste 60 åren i mycket stor omfattning varit politiskt styrda av Socialdemokraterna. Det som pågått under alla dessa år är en utarmning av en i grunden rik landsända, som dessutom skett utan större protester från lokala politiker. Mycket stora ekonomiska resurser har stadigt förts ut från Norrland, till båtnad för andra delar av Sverige.

Det är därför mycket glädjande att Sollefteå kommun, med en ny alert politisk majoritet i kommunfullmäktige, nu äntligen satt ned foten och och sätter stopp för ännu mer exploatering av vindkraft i kommunen. De nu gällande ekonomiska förutsättningarna måste förändras i grunden.

Den hittills genomförda utbyggnaden av vindkraft ger enligt uppgift en återbäring till kommunen på 0.5 procent av värdet på producerad energi. Vindkraftverken får i dagsläget cirka 50 öre per producerad kWh, inklusive statligt etableringsstöd via tilldelade elcertifikat, som bruttoinkomst. Svenska staten får sammanlagt närmare 40 öre per kWh som inkomst, dels via energiskatten och dels via 25 procent i moms på varje kilowattimme!

Vad får då Sollefteå kommun för inkomst från vindkraften? Med uppgivna 0.5 procent på aktuellt medelpris på elen får kommunen cirka 0.20 öre per kWh. Staten får alltså 200 gånger mer än vad kommunen får!

Vi måste komma till ett snabbt slut på denna orimliga ekonomiska situation.

Landsbygdskommunerna måste samverka mot staten, med planmonopolet som förhandlingsvapen, för att kunna få vara rika och därmed ha möjligheten erbjuda en mycket god samhällsservice med ett attraktivt skattetryck för innevånarna.

Detta skapar kommunal ekonomisk rådighet, framtidstro och ger inflyttning och etablering av nya företag i en positiv uppåtgående spiral. Med kommunal beskattning av vattenkraftfastigheterna, kommunal energibeskattning av all elproduktionen och en kommunal naturresursbeskattning av kraftbolagens anläggningar med 2 öre per producerad kilowattimme så skapas en sammanlagd inkomst för Sollefteå kommun på cirka 3000 miljoner kronor, att jämföra med det nuvarande statliga överlevnadsbidraget på cirka 300 miljoner kronor.

Inga pengar till kommunerna skall medföra ingen mer vindkraft på land!

Landsbygdskommunerna bör skapa ett gemensamt förbund, fristående från SKL, där beskattningen av naturresurserna, med tillhörande industrier och produktionsanläggningar, solidariskt utjämnas mellan mycket rika och mindre rika landsbygdskommuner, med landsbygdens bästa för ögonen. Samtidigt kan då de statliga inkomst- och kostnadsutjämningsbidragen för dessa kommuner avvecklas och skrönan om den tärande landsbygden begravas för gott.

Landsbygdskommunerna kräver möjligheten att stå på egna friska ekonomiska ben och samtidigt kunna kasta av sig den förnedrande och kvävande våta bidragsfilt som legat över landsbygden de senaste 60 åren.

Arne Forsell, medlem i Landsbygdspartiet oberoende

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook