INSÄNDARE: Bra med opinionsarbete för klimatet – men våra goda exempel fungerar inte globalt

Replik på insändaren "Positivt med vision om fossilfritt samhälle och ungas skolstrejker för klimatet – goda exempel i Sverige kan influera andra länder".

Opinionsarbete för klimatet är bra, men om vi, som Calle Hansson skriver, ska vara ett föredöme, då måste våra goda exempel fungera globalt – vilket de inte gör!

Köttdebatten behöver nyanseras; läs till exempel FAO-rapporten ”The future of food and agriculture-Alternative pathways to 2050”, som fastslår att en smart mix av boskapsskötsel och växtodling, förbättrad markvård, med mera, kan föda en ökande världsbefolkning, ge världen fattigbönder en vettig försörjning och dessutom minska klimatpåverkan.

Urbanisering anses ”klimatsmart” – infrastruktur utnyttjas effektivt, kollektivtransporter minskar utsläppen, ny teknik som led-odlingar och elfordon passar bäst i storstäderna, och så vidare. En hel del av detta stämmer kanske, även om led-odlingarnas enorma energiförbrukningar gör dem klimatotjänliga!

Problemet är att rådet att urbanisera för klimatets skull bara kan ges till oss i den rika, redan urbaniserade, världen.

För 50 år sedan var utsläppen i Kina försumbara, nu leder Kina utsläppsligan. På 50 år har 600 miljoner bönder flyttat till storstäder och cirka hälften av dem har blivit medelklass med västerländska konsumtionsvanor; energikrävande hemelektronik, bilar och flygresor. Byggandet av bostäder, motorvägar, bankpalats, och så vidare, har gett enorma utsläpp, under en period fanns fler byggkranar i Shanghai än i hela Europa!

Urbaniseringen i Kina ligger alltså bakom en stor del av de ökade utsläppen globalt. Om 50 år är Afrikas befolkning dubbelt så stor som Kinas – kan vi ge afrikanerna rådet att urbanisera?

Stefan Engström

