INSÄNDARE: Bergström (SD): Ett oppositionsråd ska garantera att samtliga partier i oppositionen har insyn

Svar på Erik Hultins insändare "Oppositionsråd behöver inte ingå koalition med övriga oppositionspartier".

Jag konstaterar att Erik Hultin (C) inte förstår att frågan om demokratiunderskott i Härnösands kommunfullmäktige handlar om hur oppositionsrådet Christina Lindberg (C) har tillsatts och därefter uttalat sig i sin politiska roll som oppositionsråd.

Sakfrågan är: Hur demokratiskt rätt och lämpligt är det att ha ett oppositionsråd som är tillsatt av majoritetens partier "kvartetten" S, V, MP, KD, och även avsäger sig självvald del av åtagandet?

Erik Hultin (C) försöker i insändaren blanda bort korten med irrelevanta påståenden och ovidkommande frågor. Varken jag eller mitt parti har önskat gå i koalition, som Erik Hultin (C) fantiserar omkring i sin insändare.

Ett parti kan välja vilka de samarbetar med, men ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda arbetsmöjligheter. Det ingår även i lönen för uppdraget, 53.520 kronor per månad, att inte enbart företräda sitt eget parti i sin roll som oppositionsråd, utan även samtliga övriga oppositionspartier.

Oppositionsrådet har i arbetsuppgift att företräda oppositionen i olika sammanhang samt ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartier.

Jag anser inte att enstaka mejl som vidarebefordras är tillräckligt för att uppfylla "goda arbetsmöjligheter", när Christina Lindberg som oppositionsråd uttalar att hon inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Det är tveklöst odemokratisk när ”kvartetten” tillsätter både företrädaren för majoriteten (kommunalrådet) och sedan röstar fram företrädaren för oppositionen.

Erik Hultin (C) föreslog Christina Lindberg som motkandidat till M, L, SD:s kandidat Anders Gäfvert (M). Den omröstningen hade Anders Gäfvert (M) vunnit om inte flertalet ledamöter inom majoriteten "kvartetten" lagt sig i den interna omröstningen mellan C, M, L, SD med röster på Christina Lindberg (C) – mot all tidigare vedertagen demokratisk ordning.

Jag anser att Centerpartiet tillsammans med "kvartetten" i Härnösand står för helt nya värderingar i svensk politik, där sedvanliga demokratiska spelregler inte längre gäller.

Det ger demokratiunderskott med skendemokratiskt – demokratur-styre!

Håll dig till sakfrågan, Erik Hultin!

Lennart Bergström (SD), gruppledare kommunfullmäktige

