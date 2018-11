Fyra tips – så undviker du skador och sjukdomar för fisken

Svar till insändaren Fel med sportfiske – att fånga fisk och sedan släppa tillbaka den är ingen sport, publicerad 15 november.

Skribenten avråder från att återsätta fångad fisk, så kallad catch and release, då denne hade en teori om att återsläppt fisk skulle sprida sjukdomar. Insändaren har rätt i att vi har en sjukdomsbild på lax i våra nordliga älvar. Insändaren har också rätt i att dålig hantering och torra händer kan skada slemskiktet som skyddar fisken mot angrepp. Det finns dock ingen koppling visad mellan de sjukdomar vi ser och återsläppt fisk.

Återutsättning av fångad fisk är till skillnad från de nutida sjukdomsutbrotten på lax inget nytt fenomen. Krav på återutsättning av för små fiskar har till exempel länge tillämpats utan att orsaka några problem. Charlotte Axén, statsveterinär och sektionschef för avdelningen för fisk på SVA, anser att man ska vara försiktigt med att peka på enskilda faktorer som ensam orsak till de sjukdomsproblem vi ser på lax.

Catch and release är en metod som tillåter sportfiske samtidigt som vi kan värna om fiskbestånden.

Catch and release har prövats som sjukdomsorsak under deras analyser men avfärdats då det bara är de senaste åren vi fått denna allvarliga och återkommande sjukdomsbild. Anders Forsberg, fiskbiolog hos Örnsköldsviks kommun, menar att det inte finns några indikationer överhuvudtaget på att sjukdomsutbrotten är kopplade till sportfiske. Laxsjukan tycks snarare vara kopplat till episodisk tiaminbrist, ett gränsöverskridande problem som drabbar många arter över hela norra halvklotet. Med tanke på de hotade vildlaxpopulationerna behövs varje individ som lyckas ta sig upp i älvarna för att leka. Catch and release är en metod som tillåter sportfiske samtidigt som vi kan värna om fiskbestånden.

För att undvika skador vid återutsättning av fisk rekommenderas följande:

► Använd knutlös håv.

► Blöt händerna innan kontakt med fisken.

► Undvik att lägga fisken på torra ytor.

► Minimera tiden ovanför ytan.

Det är så jag bedriver mitt fiske och jag har haft ynnesten att få träffa på tidigare fångster, friska och välmående.

Mattias Landfors, Örnsköldsviks Fiskevårdsföreing - En del av Älvräddarna

