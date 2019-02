Företagarkvällen i Ö-vik dryper av skattepengar – bättre satsa på underhåll av skolgårdar

I Allehanda kan vi läsa att torsdagen den 14 februari var det Företagarkväll i Fjällräven Center där sex företag erhöll priser i form av inramade diplom och blommor, förutom ära och berömmelse, för sina insatser i kommunen.

400 inbjudna gäster bjöds på trerättersmiddag, förrätt bestående av jordärtskocksoppa med grillad pilgrimsmussla, huvudrätt i form av mjukbakad oxfilé med dragonsås, samt till efterrätt Märtas jubileumsdessert i glas.

Vilket kalas, hör ni! Ni läser helt rätt, det gäller att smörja kråset rejält när andra står för fiolerna.

För, är det inte så här, att det är Örnsköldsviks kommunen som är huvudman för evenemanget och våra gemensamt inbetalda skattepengar delfinansierar spektaklet. Närmare bestämt med 230000 kr och de pengarna ges till ”Företagarna Örnsköldsvik” tillsammans med uppdraget att arrangera evenemanget.

Naturligtvis hålls tillställningen i Fjällräven Center, som även den hålls under armarna med såväl direkta bidrag från oss skattebetalare, som stödköp av kommunen och de kommunala bolagen, inte minst i form av onödig dyr lokalhyra.

Företagarkvällen formligen dryper av skattepengar. Våra skattepengar. Till vilken nytta? frågar sig säkert gemene man.

Nu uppstår frågan, vem bjuder in vem till denna galakväll? Vem avgör vem eller vilka som håller måttet och anses tillräckligt rumsrena och propra för att bli inbjudna och för att sedan hålla måttet för bildvisningen i Allehandas fotogalleri i nättidningen. Där kan vi skåda den politiska eliten i sina allra finaste gå-bort-klädsel samt ett exklusivt urval av kommunens prominenser och celebriteter.

När vi dagligen ser förfallet inom de olika kommunala verksamhetsområdena, så ställer man sig frågan, varför låter man inte dessa 230000 skattekronor istället gå till underhåll av skolgårdar, Mellanselsskolan kan gott tjäna som exempel på eftersatt underhåll, i stället för till trerättersmiddag till 400 högavlönade, politiker och direktörer vars löner i förhållande till arbetsprestation i många stycken är att jämställa med väl tilltaget kommunalt försörjningsstöd.

Harald Öberg, skattebetalare

SVAR DIREKT:

Hej Harald.

Näringslivet är en central motor för Örnsköldsviks utveckling. Företagarkvällen är ett uppskattat tillfälle att uppmärksamma företagande och företagare och är en av många delar i det gemensamma arbetet för att utveckla platsen Örnsköldsvik.

Under kvällen delades priser ut i kategorierna Årets företagare, nyföretagare, besöksnäringspris, normbrytare, exportpris och spotlight. Kategorierna har under de elva år som Företagarkvällen har funnits också förändrats för att uppmärksamma nya former av initiativkraft och fungera som inspiration för andra.

Precis som du skriver så arrangeras Företagarkvällen av Örnsköldsviks kommun tillsammans med företagarorganisationerna Företagarna, Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren. Förutom dessa så finns det ett antal utvecklingspartners som alla är med och bidrar.

Som svar på din fråga vem som bjuder in så är svaret att det gör vi tillsammans och inbjudan riktar sig till företagare inom regionen och går ut via sociala medier, arrangörernas hemsidor samt utskick genom den anlitade arrangören Karlsson&Norberg. Kvällen är öppen för alla företagare i regionen och det är ingen som särskilt bjuds in och gynnas såsom du antyder, utan alla företagare är välkomna.

Att bli uppmärksammad och firad som duktig nyföretagare, normbrytare eller som mottagare av något av de andra priserna vill vi ska fortsätta vara både hedrande och roligt. Att få vara med och fira hoppas vi ska också vara inspirerande och värdefullt för både företagen och för utvecklingen av vårt Örnsköldsvik.

Vi hoppas därför att vi får hälsa alla intresserade företagare välkomna nästa år igen! Och Harald, är du företagare eller normbrytare så är du också varmt välkommen.

Vanja Östman, tillväxtchef Örnsköldsviks kommun

