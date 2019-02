Drivna entreprenörer inte tillräckligt för att befolka glesbygden – politiska beslut krävs

För två år sedan startade ockupationen av Sollefteå BB med anledning av nedläggningsbeslut och orsaken till detta beslut var att det inte fanns pengar att driva förlossningsvården vidare.

Dikesförlossningarna lät inte vänta på sig och vad det innebär för en ”nybliven” mamma att föda sitt barn på en mörk skogsväg vid en tall, på en parkeringsplats eller i bilen, är svårt att föreställa sig.

Det har nu under decennier skett en urbanisering från Norrland till storstan även fast Norrlands bruttoregionalprodukt per capita är störst i landet, om man bortser från Stockholms skattesubventionerade ekonomi som hålls under armarna av rovdriften på just Norrlands råvaror och naturtillgångar.

Skogens, vattenkraftens, vindkraftens intäkter införskaffas i Norrland och intäkterna går till huvudkontoret i Stockholm och sen skickar man tillbaka smulorna från Storstan till Norrland i form av olika bidrag.

Det finns inte heller något krav att ägare av skog och mark skall vara mantalsskriven där marken ägs, utan det går utmärkt att vara boende i storstan eller varför inte utlandet för att suga ut så mycket återbäring det bara går, utan att betala något i gengäld på orten där förmögenheten har sitt säte.

Enligt det så kallade ”samhällskontraktet” ska alla ha samma rätt till social service som skola, barnomsorg, sjukvård och äldrevård, oavsett var i landet man bor. I de fall inte tillgångarna räcker, det vill säga där invånarantalet är för lågt för att erbjuda denna service, får man lösa det genom bidrag eller genom att centralisera servicen.

Det finns också en enkel regel och princip att tillämpa när det gäller bidrag i olika former och det är att vederbörande skall vara i behov av detsamma, det vill säga inget behov – inget bidrag!

Frågan ifall Norrland behöver något bidrag för att stå på egna ben är då redan besvarad med ett nej.

Nästa fråga är ifall man överhuvudtaget skall betala lika mycket för en service som man inte får när man bor i glesbygd. Nej, självfallet ska man inte betala för en utebliven service och det betyder naturligtvis per automatik lägre skatt, en så kallad landsbygdskatt.

Centerpartiets riksdagsledamot Emil Källström skrev 2011, under rubriken Drivet gör skillnaden: "Möten med drivna entreprenörer är den bästa medicinen mot pessimism och ´det går åt skogen´-syndromet. Det är enskildas driv som gör skillnaden för oss alla".

Det ligger fortfarande vid handen att drivna entreprenörer inte är tillräckligt för att befolka vår glesbygd, utan det krävs lagstiftning och politiska beslut för att komma till rätta med problemen.

Liberalismen styrs av egoismen och den så kallade fria viljan, där alla skall se om sitt eget hus, och jag tror inte på denna slogan.

Jag tror däremot på politiska beslut där Norrlands tillgångar också kommer Norrlands invånare till del, inte genom allmosor eller bidrag, utan återbäringen för den vinst man utvinner skall också hamna på rätt ställe.

Christer Cederlöf, Stockholm

