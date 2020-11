INSÄNDARE: Vindkraftsvetot leder till mindre effektiva och mer högljudda vindkraftverk på Hemsön

Många debattartiklar under hösten har uttryckt besvikelse och ilska över att vindkraftverk ska upprättas på Hemsön – en debatt som har lett till att kommunen nu överväger ett tillfälligt stopp för vindkraftsutbyggnaden. Att politiker lyssnar till sina väljare är positivt, men i det här fallet kommer kommunens hantering av ärendet i själva verket leda till marginella vinster och mycket stora förluster för kommuninvånarna.

Det här är svårt att förstå för gemene man, så låt oss som har juridiskt spetskunnande inom energi förklara vad ”ett tillfälligt stopp för vindkraftsutbyggnaden” verkligen betyder:

1. Hemsön får vindkraftverk oavsett politiken. Själva etableringen av vindkraftsverken på Hemsön vann laga kraft år 2013. Det betyder att bygget av vindkraft i sig är en ickefråga - det kommer att byggas under alla omständigheter att byggas fem vindkraftverk på Hemsön - vardera med en höjd om minst 150 meter. ”Ett tillfälligt stopp för vindkraftsutbyggnaden” betyder alltså inte att inga vindkraftverk kommer att byggas.

2. Bygge av vindkraft med högre buller. Det som under hösten har givit nytt bränsle till debatten om vindkraft på Hemsön är att projektbolaget har ansökt om att höjden på vindkraftverken skall ändras från 150 meter till 200 meter. Anledningen är att teknikutvecklingen har gått framåt och att vindkraftverken numera görs större, effektivare och tystare. Den nya typen av vindkraftsverk på 200 meter - som projektbolaget ansöker om, men som kommunen överväger att inte stödja - skulle alltså skapa mindre ljud än de vindkraftsverk på 150 meter som kommer att byggas i alla fall.

3. Mindre energi för kommuninvånarna. Att öka totalhöjden från 150 meter till 200 meter möjliggör en ökad lokal energiproduktion om ca 6,5 GWh per år och vindkraftverk. För fem vindkraftverk innebär detta 32,5 GWh per år - tillräckligt för att förse 1 500 antal hushåll med uppvärmning per år. Eftersom det ändå kommer att uppföras fem vindkraftverk på Hemsön vore det oklokt att inte utnyttja bästa möjliga teknisk.

Härnösands folkvalda har, om de inte ger sitt stöd för bästa möjliga teknik på Hemsön, skapat en situation som ingen kommuninvånare – vindkraftsförespråkare eller motståndare – kan glädjas över. Vindkraftsverken på Hemsön kommer att byggas ändå, men då med gårdagens teknik.

Härnösand har hittills – till skillnad mot storstäderna – fört en klok politik som möjliggjort produktion av kraft i anslutning till tätorten där konsumtionen finns. Projektet på Hemsön är ett led i denna politik och har redan givit vinster för kommunens invånare genom en förstärkning av nätet nära Härnösand.

Kommunen gör klokt i att fortsätta med att ge sitt stöd för genomförandet av projektet på Hemsön med bästa möjliga teknik.

Linn Dahl, biträdande jurist inom energi- och infrastrukturprojekt

Björn Öberg, advokat specialiserad på stora infrastrukturprojekt