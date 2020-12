INSÄNDARE: Vi kommer bygga vindkraftverken på Hemsön – och lovar högre bygdepeng med högre verk

Hemsöns Vindkraftkommitté vill riva upp vårt miljötillstånd från 2013 att bygga fem nya vindkraftverk med 150 meter totalhöjd på Hemsön. Varken Härnösands kommun eller Länsstyrelsen kan dock riva upp tillståndet eftersom det har vunnit laga kraft. Det tillstånd som vi har fått efter noggrann prövning av berörda myndigheter kommer vi att utnyttja. Vi räknar med byggstart 2022.

Låt oss gärna diskutera vindkraft på Hemsön men sakfrågan är inte om vindkraftparken skall byggas utan hur höga och effektiva vindkraftverken skall vara.

Miljölagstiftningens intention är att effektivaste teknik alltid skall användas för att åstadkomma största nytta med en investering. Därför påbörjade vi processen att ansöka om ändringstillstånd för höjning av verken till 200 meter totalhöjd. Vi fick besked i februari 2020 från kommunalrådet Andreas Sjölander att kommunen kommer att tillstyrka vår ändringsansökan och därefter har vi arbetat på i god tro och investerat stora belopp i projektet.

Vi har gjort en utfästelse till kommunstyrelsen att bygdepengen höjs till 50 000 kronor plus 1 procent av intäkterna från vindkraftparken med 200 meter höga verk. Detta beräknas ge ett tillskott till Hemsön på 300 000 till 400 000 kronor per år under parkens planerade livstid på 35 år. Pengarna kan bland annat användas för att finansiera utbyggnad av fiber på Hemsön.

Vår förhoppning är att Härnösands kommun skall behandla höjningen av vindkraftverken på Hemsön som ett undantag från det nyligen beslutade moratoriet av följande skäl:

■ Påverkan av höjningen är mycket begränsad. Större verk generar en lägre ljudnivå pga lägre rotationshastighet och ger en mindre störning. En synbarhetsanalys visar att de tillkommande områden där 200 meter verk syns men inte 150 meter verk är få.

■ Det ekonomiska tillskottet till Hemsön ökar kraftigt genom den höjda bygdepengen.

■ Det borde ligga i kommunens intresse att skapa ett bra näringslivsklimat genom att stå för ingångna överenskommelser.

Lennart Schönning, styrelseordförande Hemsön Skog AB