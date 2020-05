INSÄNDARE: Vi boende jagas med dyra avloppskrav – medan fiskodlingarna släpper ut massor med gödsel

Boende i Kramfors kommun har påtvingats nya anläggningar för avlopp för stora kostnader. I vårt fall gäller det avlopp från en fastighet vid Omnefjärden.

Kommunen tillstyrkte för cirka 15 år sedan att 1.200 ton gödsel från regnbågsodlingar årligen under 10 år får dumpas i vårt badvatten, Omnefjärden, under tio år. Kvantiteten är fosforekvivalent med nötkreatursgödsel från cirka 250 nötkreatur enligt Jordbruksverket. Under ett och ett halvt decennium har totalt 18.000 ton gödsel dumpats med gillande från Kramfors kommun. Efter de första 10 verksamhetsåren prövades nytt tillstånd för gödseldumpningen och kommunen föreslog då en ökning av gödselkvantiteten.

Efter domslut i Mark- och miljö-överdomstolen 2017 skall dumpningen av gödsel upphöra.

Baserat på prislistor på webben om vattenrening kalkylerades kostnaden för sanering av Omnefjärden till 50 miljoner kronor. För 10 år sedan. Beloppet motsvarar åtskilliga arbetstillfällen. Kommunen förefaller sakna intresse även för skapande av meningsfulla arbetstillfällen.

Erfarenhet från regnbågsodlingar på Åland har visat att 30 år är otillräcklig tid för naturen att återhämta sig om inga åtgärder att sanera vidtas. Företagen som dumpat all gödsel i Höga Kusten skrev till kommunerna med lögnaktiga förklaringar till varför de ville behålla sina miljonvinster i stället för att bekosta en sanering. Föreningen Rädda Höga Kusten har föreslagit både kommun och länsstyrelse att påbörja planering av saneringsarbetet. Ingen reaktion. Kramfors kommun beslutade godkänna företagens lögner för att slippa sanera och demonstrerar därmed att Omnefjärdens hälsa är ointressant för kommunen och att 18.000 ton gödsel i vårt badvatten är helt okej.

Boenden runt Omnefjärden har jagats med krav på nya dyra avloppsanläggningar. Eftersom kommunen struntar i Omnefjärdens hälsa är det svårt att se någon annan orsak än att befolkningen skall trakasseras. Kommunen vill få ännu fler familjer att bosätta sig någon annanstans än i Kramfors kommun.

Dag Sjögenbo