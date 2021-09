INSÄNDARE: Vårdförbundet: När ska Regionen förstå vad en attraktiv arbetsgivare är?

Jag läser med förvåning och ilska den debattartikel (ST 11/9) som regionledningen skrivit med rubriken "Bemanning och arbetsmiljö är högsta prioritet för oss".

Tala om hur ni arbetar med arbetsmiljön! Tala om hur ni arbetar med bemanning! Vi får inte något svar. Vi har suttit med i många arbetsgrupper genom åren där vi lämnat förslag på hur vi kan minska stafettberoendet (god löneutveckling, kompetensutveckling och arbetsmiljö). Vad har hänt med dessa förslag? De har blivit hyllvärmare och vi är fortsatt i topp då det gäller kostnader för stafetter.

Regionledningen skriver att sjuksköterskorna har en lön på mellan 26 400 kr och 50 900 kr. Ett fåtal har den högre summan då de är till exempel chefer. Ingångslönen på 26 400 kr har de senaste två åren höjts med 200 kr per år. Regionens medellön för sjuksköterskor är sämst i landet de senaste tre åren.

Det ser inte mycket bättre ut för övriga professioner (barnmorska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker). Röntgen i Sundsvall saknar 15 röntgensjuksköterskor och i Sollefteå har nyligen 14 sjuksköterskor på Allvården sagt upp sig.

Regionledningen skriver att IVA-sjuksköterskor samt ögonsjuksköterskor fått sju procent i påslag i årets lönerevision. Toppen, men det är procentuellt sett en liten grupp och borde omfattat alla våra medlemmar. Totalt blev lönepåslaget i Regionen 2,56 procent.

Inför årets lönerevision skrev vi till alla ledande politiker i Regionen och kommunerna för att påtala att våra medlemmar gör skillnad och bör lönesättas utifrån kompetens och erfarenhet. Regionens politiker svarade inte!

Sundsvalls kommun svarade och satsade på vår profession som fick ett påslag på 5,5 procent.

När det gäller våra möjligheter att gå vår specialistutbildning med lön, så är sanningen att vi då får skriva "slavkontrakt" som innebär att om vi inte arbetar tre år i Regionen efter avslutad examen, blir vi återbetalningsskyldiga. Gäller det även läkarna? Nej, naturligtvis inte! På vår fråga till politiken om varför det är så och vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, så får vi återigen inget svar!

Regionledningen skriver att då det gäller arbetsmiljön så är det viktigt att man pratar med sin närmsta chef. Hur tänkte man att den närmsta chefen skall kunna lösa ständiga överbeläggningar och kompetensbrist? Hen har fullt upp med att lösa bemanningen för dagen med extrapass, dubbelpass och beordringar.

Under pandemin fick till slut, efter mycket påtryckningar från Vårdförbundet, våra medlemmar i den patientnära covidvården 500 kr per vecka extra i lön under en begränsad period. Tacksamma och nöjda? Nej, det var småpengar med tanke på de pengar som regeringen skjutit till under pandemin.

Vårdförbundet försökte också få arbetsgivaren att betala full lön för de som blivit smittade i sitt arbete, men det blev ett nej så klart.

Vi är inte rätt värderade utifrån vår kompetens och erfarenhet! Varför skall vi arbeta i Region Västernorrland?

Åsa Holgersson, ordförande Vårdförbundet, avdelning Västernorrland