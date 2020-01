INSÄNDARE: Väghållningen är under all kritik – varför är det skillnad i skötseln?

Som skattebetalare kan jag inte förstå varför det är skillnad då det gäller skötsel av vinterväg. Det handlar om några mil och är inom samma kommun.

Den väg som det handlar om är vägen mellan Viksjö/Nordanå och Härnösand (Stigsjövägen). Ska man åka in till Härnösand så är vägen fram till Brunne under all kritik, samma visa som tidigare år. Den är spårig, gropig och det känns väldigt osäkert att köra denna sträcka. Man kan lätt få en sladd i denna spåriga, gropiga väg och framför allt om det är så att man möter lastbilar eller andra större fordon.

Från Brunne till Härnösand så är vägen i mycket bättre skick. Den saltas vid halka och plogning sker snabbare än mellan Viksjö/Nordanå och Brunne. Varför ska det vara skillnad på skötseln? Jag köper inte resonemanget om att det är fler som är bosatta mellan Brunne–Härnösand än mellan Viksjö/Nordanå–Härnösand och att det på grund av detta är mer trafik, så att det därför satsas mer på skötseln för denna sträcka under vintertid.

Under skoltid reser även skolbarn från Viksjö. Ska verkligen skolbarn utsättas för denna kostnadsbesparing? Det ska väl ändå handla om säkerhet även för de som åker Viksjö–Härnösand tur ch retur? Skatten är lika oavsett om man bor i Härnösand, Brunne, Nordanå eller Viksjö.

De som har gjort denna upphandling borde skämmas. Antar att de inte åker denna sträcka och därför inte förstår vilka risker som finns?

Frustrerad skattebetalare