INSÄNDARE: Vad har Sundsvalls sjukhus för strategi för att hindra smittspridning av covid-19?

Sedan mars månad har vi nu dagligen informerats om hur vi ska bete oss för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Eftersom jag tillhör den riskgrupp Folkhälsomyndigheten pekat ut har jag följt råden genom att inte träffa anhöriga eller vänner, inte besöka affärer eller andra platser där många personer riskerar att stöta på varandra, tagit promenader där risken att träffa någon bedömts låg, tvättat händerna osv.

För ett tag sedan upplevde jag för mig obekanta symtom (inte av covid-19- karaktär) som fick mig att kontakta 1177. Rådet jag fick var att uppsöka akutmottagningen på Sundsvalls sjukhus. Väl där kunde jag konstatera att man vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning av coronaviruset, trodde jag i alla fall. Skyddsutrustad sjukvårdspersonal mötte upp innan jag kunde släppas in på akutmottagningen. Jag hade förväntat mig att även fortsättningsvis märka av försiktighetsåtgärder men allt var precis som vid vilket sjukhusbesök som helst. Ingen skyddsutrustad personal, inga tvåmeters avstånd (vilket ju i och för sig inte är möjligt vid provtagning). Jag tror att jag hann med att, på nära håll, träffa sju personer innan transportör (även denne utan någon form av skydd liksom all personal jag därefter skulle träffa) förde mig till röntgen och efter det till en vårdavdelning. På vårdavdelningen delade jag rum med två andra personer, varav en hostande. Ingen uppmaning från personal om att vi patienter skulle hålla oss på avstånd från varandra. Jag har tappat räkningen på hur många personer jag under ett dygn på sjukhuset träffade men det måste ha varit ett 20-tal, alla utan någon form av skyddsutrustning. Långt fler än det antal personer jag dittills träffat sedan mitten av mars månad.

Mycket tycks vara obekant när det gäller covid-19 men av det som har gått att läsa förefaller vissa drabbas av så lindriga symtom att de kanske inte förstår vad de har råkat ut för. Smittsam förefaller man också vara redan i ett tidigt skede. Så hur vet jag hur pass många smittade personer jag har haft kontakt med på sjukhuset? Och vad är det som väntar mig? En sak vet jag i alla fall: drabbas jag av infektionen, var det sjukhusbesöket som gav mig den!

Min fråga är nu: Vilken strategi har man på sjukhuset, utöver tältet vid akutintaget, för att förhindra smittspridning?

Patient

■ SVAR DIREKT:

Insändarförfattaren ”Patient” frågar vilken strategi man har på sjukhuset för att förhindra smittspridning.

Det är såklart viktigt för oss att inte få in smitta på våra sjukhus. När det gäller covid-19 arbetar Sundsvalls sjukhus liksom hela Region Västernorrland enligt de riktlinjer som beslutats inom regionen. Riktlinjer baserade på den senaste kunskapen om covid-19 och rekommendationer från myndigheterna.

Personalen använder skyddsutrustning på akutmottagningen vid första bedömning av patienter, liksom vid nära vård av patienter med misstänkt eller bekräftat covid-19. Där ingen misstanke om covid-19 finns, vilket gäller merparten av alla inneliggande patienter på sjukhuset, bedöms basala hygienrutiner vara tillräckliga för att förhindra smittspridning. Skulle däremot en patient på en vårdavdelning insjukna med covidmisstänkta symtom, isoleras och provtas patienten och flyttas vid behov till en annan vårdenhet.

Grunden för att förhindra smittöverföring och att minimera risken för smittspridning på sjukhuset, inte bara av covid-19 utan även av andra infektioner, är att personalen följer de basala hygienrutinerna och att städrutiner följs.

Utöver detta har man under covid-pandemin infört fler åtgärder som till exempel besöksförbud på avdelningar, samt för medföljande på akuten och på mottagningar. Social distansering i allmänna utrymmen och i personalutrymmen tillämpas och de gemensamma matsalarna på avdelningarna har stängts för att minimera patienternas kontakter med varandra. För att ytterligare minska risken att få smitta in på sjukhuset uppmanas den administrativa personalen att arbeta hemifrån när det är möjligt.

Sari Jonsson, chefläkare Region Västernorrland