INSÄNDARE: Vaccinationskön gäller väl alla – såväl dåre som direktör?

Vi läser i tidningar och ser på teve hur somliga slinker före i vaccinationskön så nu måste jag ställa frågan, hur är detta möjligt?

Om jag fattar saken rätt så är det väl inte bara att gå in på en vårdcentral och be om en vaccination för kön gäller väl om man så är dåre eller direktör? Eller kanske är det så enkelt att man bara kan gå in och få en spruta lite på sidan om, ja om det finns en dos över vill säga? Det kanske finns en massa doser som bara ligger och skräpar, vad vet jag?

Ja, lyckas man så är det bara att rycka på axlarna borsta av sig och gå vidare.

Nej, skämt åsido jag tro att allt är väldigt strikt reglerat från de styrande så åter till min fråga, hur är det möjligt att slinka förbi i kön?

Snällt köande