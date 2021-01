INSÄNDARE: Usel snöröjning i Lunde medför fara för oss boende

Snöröjningen är under all kritik i Lunde, bara nu under ovädret så röjdes inte vägarna något vilket medförde stor fara för oss boende då det hade varit helt omöjligt för polis, ambulans eller brandkår att ta sig fram om något tragiskt skulle ha hänt. Vidare så använder man ett plogblad som medför att vägarna blir glashala efter skottning och man sandar eller grusar inget vilket ökar risken för benbrott och andra skador.

Vi kräver nu en skärpning och den uppmaningen gäller både vägföreningen och den aktuella entreprenören!

Däremot en stor ros till Eon:s montörer som återupptog arbetet och fixade tillbaka elen så fort den kraftiga blåsten avtagit något. Ni gör ett storartat arbete.

Besviken Lundebo