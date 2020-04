INSÄNDARE: Unga Örnar: ”Inför en sommarjobbsgaranti”

Det är glädjande att regeringen nu skjuter till pengar till kommunerna i syfte att erbjuda sommarjobb till landets alla unga. Coronakrisen riskerar att försätta ungdomar i arbetslöshet och det är nu upp till kommunerna att vara kreativa och hitta lösningar för att kunna förse så många unga som möjligt med sommarjobb.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige låg på 20 procent under 2019. Det innebär att var femte ung gick utan arbete. I Örnsköldsviks kommun låg arbetslösheten på 6,1 procent under 2019. Coronakrisen har inte varit nådig mot jobben och med rekordhöga varsel kan vi vara säkra på att många unga riskerar att gå utan jobb i sommar. Arbetslivserfarenheten som efterfrågas av arbetsgivare är något som kommunen nu kan erbjuda och skapa förutsättningar för att alla unga ska kunna få en fot in på arbetsmarknaden.

Regeringens krispengar till sommarjobb för unga är ett viktigt steg i att införa en sommarjobbsgaranti i hela landet. Det kommunala självstyret gör dock att kommunen alltid är den instans som behöver möjliggöra dessa jobb. I tider av pandemi är det viktigt att vi inte bidrar till smittspridning vilket minskar antalet jobb som kommunen kan erbjuda.

Unga Örnar har lyft frågan om sommarjobbsgaranti länge och att ett av våra krav nu är ett steg närmare verklighet är glädjande. För att kunna möjliggöra jobb till alla behöver kommunen sträcka ut en hand till föreningslivet. Många föreningar står redo som arbetsgivare med lärorika arbetsuppgifter som förbereder ungdomar inför arbetslivet. Kommunen står inte ensamma i denna kris, det är många föreningar som står redo att anta rollen som arbetsgivare.

Utan vettig sysselsättning finns det stor risk till uppgivenhet och en känsla av tillkortakommande hos kommunens ungdomar. Men genom att erbjuda sommarjobb med skäliga löner i tider av kris ger det en stimulerande signal om ett starkt samhälle som håller ihop. Ungdomarna ska inte få lämnas ensamma När regeringen nu skjuter till pengar måste kommunen hörsamma detta och erbjuda så många sommarjobb som möjligt. Målet är att garantera varenda ungdom i Sverige ett sommarjobb. Coronakrisen ska inte få sätta käppar i hjulet för alla unga som behöver arbetslivserfarenhet.

Lovisa Söderholm, ordförande Unga Örnar Västernorrland och förbundsstyrelseledamot i Unga Örnar

Johannes Ulander, ordförande Unga Örnar Husum