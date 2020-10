INSÄNDARE: Undersköterskan om regionens sparpaket: Varför blir vi behandlade som spelpjäser i ert otäcka spel?

För fyra år sedan blev jag färdig och stolt undersköterska, som varje dag har haft ett genuint och stort engagemang för mina patienter.

I dag är jag inte längre en stolt undersköterska. Sedan en tid tillbaka ägnar jag mig åt något annat. Därmed lämnar jag också det jag en gång var stolt över.

Trots att jag inte längre springer bland fantastiska kollegor har jag ändå några ord att dela med mig av. Vi inom vården arbetar för samhället - varje dag. Alla dygnets timmar, oavsett väder eller högtider, och slåss med och för livet. Många gånger går vi genom mörker som ingen kan ge oss svar på, och svaren skapar vi många gånger själv.

Vi i vården förväntas ta ansvar och acceptera att bli kringkastat utan ett egenvärde. Ställa om och ställa in. Vi håller handen med de absolut sjukaste och svagaste i samhället. Vi lyfter upp anhöriga som faller i den djupaste av sorger de någonsin känt, när någon de älskar avslutat sin sista resa. Vi skrattar, gråter, skämtar, diskuterar, finns, känner och möter fantastiska människor i livets alla skeden - vi finns där när ingen annan kan. Men vem finns där för oss?

Varför blir vi behandlade som spelpjäser i ert otäcka spel? Det duger inte längre att det glider in en gräddtårta en onsdag, textad med pyntgelé: ”tack för gott samarbete”. Gräddtårtan får oss inte att bortse från vad som pågår.

Nyligen har regionen offentliggjort sitt nya sparförslag. Förslaget handlar kort och gott om att ta död på det mesta inom regionens väggar. Ja, i alla fall på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik.

Vi är alltså de som förlorar i er spelrunda och förväntas således att ställa in oss i ledet och rätta oss efter det. Vi är de som får lida för er vision om att Sundsvalls sjukhus ska bli Västernorrlands svar på ”Karolinska universitetssjukhuset”. Men det som grämer mig mest ändå är att ni hade råd (i en ekonomisk kris?) att anlita ett konsultföretag i uppdrag att hjälpa er att komma tillbaka på rätt köl.

Min teori är att det var med Mantec 2010 allt urartade och att ni la grunden till dagens blödande ekonomi då. Ni skapade ett inferno – en storbrand som aldrig någonsin kommer kunna släckas. I stället för att erkänna ert misslyckande så är det vi – er personal, det dyrbaraste ni har – som kastats in i lågorna, en efter en.

Vi vill ha goda förutsättningar till att ge trygg och säker vård. Trygghet för oss själva, känna att vi har ett värde, bra löner samt en arbetsgivare som uppskattar och respekterar oss. Det som pågår just nu är under all kritik och bort om all värdighet. Och jag skäms.

Evelina