INSÄNDARE: Tungt för Kramfors nior att de inte fått vara i skolan

Elever i åk 9 har oftast ett stressat sista år på högstadiet och i år har dom haft det ännu tuffare. Åk 9 Gudmundråskolan har fått en tuff vår. Hög smittspridning och en brand som satte nästan helt stopp för närundervisning. Endast några dagar var tredje vecka har elever fått vara på skolan. Kan Kramfors kommun säga att dom stöttat alla elever i åk 9 så att dom kan känna att dom fått den hjälp dom behöver för att nå ett rättvist slutbetyg?

Ett slutbetyg som kan ha betydelse för våra ungas framtid.

Sommarskola i alla ära men där kan man läsa upp betygen i matematik, svenska och engelska, vad jag vet så kommer man inte in på gymnasiet med 3 godkända betyg. Poängen som behövs för att komma in på gymnasiet höjs varje år och de blivit svårare för elever att komma in på det program som vill.

Vad ska kommunen göra åt detta problem? Hur ska ni hjälpa eleverna att komma in på gymnasiet?

Massor av eleverna stressar ihjäl sig nu sista dagarna innan betygsättning nästa vecka och många av dom kommer inte hinna göra klart det som behövs, vart är den extra stöttningen för dom som behöver.

Orolig för våra ungdomars framtid