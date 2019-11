INSÄNDARE: Tidigare taxichaufför: Finns ingen yrkesheder längre bland många chaufförer

Jag kände att jag måste skriva några rader med anledning av den rättegång som har varit mot den taxichaufför som lämnade av kvinnan i snön utanför sin bostad. Att något sådant överhuvudtaget får ske är skamligt, jag tror att i många fall bottnar det i att numera finns ingen yrkesheder bland många taxichaufförer. Det finns de chaufförer som aldrig skulle tänka tanken att lämna en äldre människa utanför sitt hus utan att se till att hen kommer in i sin bostad, detta oavsett snö eller inte, all heder åt er.

Jag har själv ett förflutet som taxichaufför och har kört taxi under 24 års tid och kan konstatera att för många chaufförer finns det idag ingen som helst heder i det jobb man har. Det skulle för mig vara otänkbart att lämna en äldre människa utanför bostaden utan att veta att de kom in, om de propsade på att jag inte behövde följa med så väntade jag ändå tills jag såg att de kom in.

Jag åker själv en hel del taxi runt om i Sverige i mitt nuvarande arbete och kan konstatera att många chaufförer är slöa, slappa och likgiltiga inför sina kunder. Att inte kliva ur bilen oavsett om kunden behöver hjälp eller inte är mer regel än undantag, att sedan öppna bagageluckan inifrån bilen med en knapp och låta kunden själv lägga in sina väskor är skamligt, men tyvärr väldigt vanligt.

De ointresserade chaufförerna vill även att vi slår in en totalsumma som då är högre än vad resan kostar, de tror på fullt allvar att de ska få dricks trots att de inte har lyft ett finger. De chaufförer som faktiskt visar intresse för sina kunder och är behjälplig får alltid dricks av mig,

Hälsningar från en tidigare chaufför med massor av yrkesheder

