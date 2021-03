INSÄNDARE: Tänk om vi kunde få en mini-saluhall i Magasinet!

Om Hemköps nedläggning – så tråkigt och bedrövande. Var in och handlade inför helgen men tomt litet varstans i hyllorna, brödet och frysen. Jag har tyckt om att handla där med mycket trevligt bemötande och hjälpsamhet.

Jag tycker fortfarande att det är ett felaktigt beslut av koncernledningen och riktigt dåligt av bostadsföretaget att börja med att höja hyran mitt i pandemin, mycket okänsligt när man från regeringshåll bett om möjlighet att hjälpa företagen med hyrorna.

Tänk om vi kunde få en mini-saluhall med försäljning av lokalt kött och allt annat lokalt som produceras eller är det hyran som hindrar det också. Färskt bröd, försäljning av frukt och grönt som fanns både i källaren under dåvarande Stenmans och senare under torget men i fin miljö. Eller skall en matbutik flytta in i kvarteret Bryssel som håller på att byggas och Systembolagets plan om att flytta till en lokal nära matbutik gå om intet så att de flyttar igen?

Dålig timing