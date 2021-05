INSÄNDARE: Stängningen av IVA i Sollefteå sparar inte pengar, snarare tvärtom!

I riskanalysen för att ta bort 3 IVA-platser och den invasiva respiratorbehandlingen på Sollefteå sjukhus identifieras flertalet risker såsom ”Färre platser ger sämre tillgänglighet på IVA-vård i länet” vilket ger en ”Sämre uthållighet för IVA-vård i länet. Risk för ytterligare förlängda transporter (utom länet).” m.m. Genomförs förslaget innebär det en stor försämring av vården inte bara för befolkningen i Kramfors och Sollefteå utan i hela länet. Ändå befarar vi att förslaget är på väg att antas av regionens majoritet.

I förslaget står att man ska spara 5,8 miljoner kronor då man samtidigt sänker personaltätheten och drar ned med 8,08 sjukskötersketjänster.

Men vad händer med de tillkommande kostnaderna undrar vi?

Exempelvis kostnader för ökat antal transporter. Både patienter i direkt behov av IVA, men även patienter som flyttas förebyggande kommer behöva transporteras. 2019 låg 47 patienter i respirator i Sollefteå, tillsammans med patienter som flyttas i förebyggande syfte blir det ca 100 patienter per år. Om de ska flyttas till ex. Örnsköldsvik innebär det en transport om knappt 100 km enkel väg. Då ambulanstransporter beräknas kosta ca 103 kr per kilometer skulle totalkostnaden bara för detta hamna på cirka 1 030 00. Alltså dryga 1 miljon kronor!

Till det kommer kostnaden för att täcka upp för personal. Redan nu ser vi ett tapp då flera sjuksköterskor valt att säga upp sig, och fler kan vara på g både på läkar- och sjuksköterskesidan. Det innebär stora kompetenstapp och riskerar leda till ökade kostnader om vi får svårigheter att bemanna och måste ta in stafetter. En stafett sägs kosta ca det dubbla som en fast anställd, och läkare har ofta mer än dubbel lön jämfört med en sjuksköterska. Så redan där riskerar stora delar av besparingen för de 8,08 sjukskötersketjänsterna gå upp i rök!

En ytterligare kostnad man inte tagit med i beräkningen är de IVA-patienter som flyttats till Umeå för regionvård, det vill säga vård som de inte kan få i Västernorrland, tex efter hjärt- eller neurovård. När de inte behöver regionvård längre utan bara vanlig Intensivvård ska de flyttas hem till Västernorrland. Dessa patienter riskerar nu att bli kvar i Umeå pga. platsbrist i Västernorrland, vilket ibland sker redan idag med de IVA-platser som finns nu. Regionvård är redan en stor kostnad och den kostnaden kan då komma att öka både på kort och lång sikt.

Sedan uttalandet om att IVA-vården skulle vara sämre i Sollefteå motbevisats har majoriteten istället hänvisat till ekonomiska argument -”Regionen måste spara”- när det gäller IVA i Sollefteå. Utredningen ovan visar att den argumentationen lätt spricker när man sätter den i ljuset. Förslaget kommer istället på sikt leda till ökade kostnader för regionen.

Ta bort förslaget om att ta bort IVA-platserna från Sollefteå. Det är det enda rätta!

Nina Orefjärd och Carina Hellström, sitter i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland för Vänsterpartiet.