INSÄNDARE: Sopor i naturen påverkar alla – ta ansvar för ditt skräp

Jag skriver det här eftersom jag flera gånger när jag går ut för att rasta hunden det har varit fullt med glassplitter som jag och min hund nästan gått i. Det har inte hänt något som tur är, och då tänker jag inte på mig som har skor på mig utan min hund. Jag tycker inte man ska behöva tänka på det här när man går ut med sitt husdjur. Det känns besvärligt att behöva ha koll på marken efter skräp och saker som min hund kan skada sig på mer än att ha utsikt efter andra hundar som är mycket större än min chihuahua.

Det är inte bara våra husdjur som far illa av all nedskräpning utan alla andra vilda djur. Vi har till exempel fåglar som får i sig ett utspottat tuggummi som är så klibbigt så att det fastnar i näbben så att de kvävs. Alla vattendjur som fastnar i allt skräp i tron om att det är alger och får i sig all plast som har sönderdelas till mikroplast som vi sedan får i oss när vi äter. Det är vårt fel, vi som är högst upp i näringskedjan har den makten att fixa allt vi har ställt till med.

Det är inte bara att det förstör djur och natur utan det ser också förjävligt ut. Jag tycker också att det verkar som att många inte vet hur mycket det påverkar vår planet. Det borde diskuteras mer så att folk blir mer medveten om hur mycket det påverkar djur, natur och även oss.

En stor del av allt skräp kommer från engångsprodukter som inte alltid återvinns som de ska. Det jag hoppas ska förändras är att folk tar eget ansvar för sitt skräp och att all plast kan återanvändas och att vi inte slösar på våra resurser. För en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Skräp-medveten tonåring