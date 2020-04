INSÄNDARE: Social distansering omöjligt för oss som jobbar på låsta institutioner

Social distansering, två meters avstånd till andra människor utomhus med mera. Hur ska vi som jobbar på låsta statliga institutioner för ungdomar tänka, och förhålla oss?

En miljö som för dom allra flesta människor är totalt okänd. En miljö där man periodvis tex kan bli spottad i ansiktet nästan varje arbetspass, men ändå måste fortsätta vistas i samma rum. En miljö dit knappt några vikarier alls söker sig, och därmed gör ordinarie personal ohyggligt mycket övertid varje månad.

Låsta fönster, låsta dörrar, inte ens en möjlighet att vädra, där vistas uppemot 10 personer under samma tak, i arbetspass som ibland är längre än ett dygn, för att då inte tala om ungdomarna som vistas där 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 30 dagar i månaden.

När covid-19 tar sig in där, då är det garanterat att samtliga blir smittade. När man går in på OK och ombeds hålla avstånd i kön, kan man nästan inte hålla sig för skratt. Inte för att det nånstans är roligt, utan för att för mig och mina kollegor är det en droppe i havet.

SIS