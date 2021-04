INSÄNDARE: Slarv med munskydd i Ö-vik – nu måste vi hjälpas åt

Var häromdagen in till stan för att göra ett ärende i en butik i Oscargallerian. Hade munskydd på mig, men döm om min förvåning då jag såg alla dessa ungdomar som både var i gallerian och de som kom in och inte hade munskydd på sig. Då det är bekräftat att det numera är de yngre som smittar undrar man vad dessa tänker. Det fanns även äldre som inte hade munskydd, och då speciellt män. Ta ert ansvar ni också, så kanske vi får ner smittan som nu eskalerar i kommunen. Om vi alla hjälps åt kanske vi kan få ner smittan till sommaren så vi kan få njuta av den allihopa.

En som använder munskydd

---

Dålig följsamhet av rekommendationer i affärerna

Det upprepas ideligen. Handla ensam. Använd munskydd men ändå är det inte ens hälften av de man ser och är det några så är det de äldre. Många butiker har till och med extraöppet för äldre som Torshallen i Järved där man kan boka separat tid per telefon vissa dagar. Östra Livs som har öppet 08-09 för äldre liksom ÖoB som också har en timme tidigare öppet för äldre.

Nordea har låst dörr och släpper in max två åt gången men senast jag var dit och var nr 2, så nog trängde det in sig fler och de som kom efter tryckte på dörrklockan. Det finns tydliga skyltar om vad som gäller.

Vi blir ju aldrig av med detta gissel om inte alla tar det på allvar och hörsammar de föreskrifter som finns. Själv har jag som är 70+ använt munskydd och handskar sedan februari 2020 och är också besvärad av det och att inte träffa vare sig andra pensionärer eller barn och barnbarn på hela tiden men man kan inte tänka att det spelar ingen roll att just jag inte gör som föreskrivits. Nu har jag fått första sprutan med tid för andra sprutan i början av juni så till midsommar kanske det går att lätta litet på karantänen och träffa barnbarn igen. Som vi har längtat. Skärpning i alla åldrar!

70-plussare

---

Ungdomar bör också använda munskydd

Onsdag 21 april, mellan klockan 12 och 13, kliver jag på bussen i centrala Örnsköldsvik för färd mot Sörliden. Få passagerare i början men efter 7-8 hållplatser kliver ca 15-20 elever på och stojande fyller bussen – utan munskydd. Är inte munskydd påbjudet i trängsel? Måste vi övriga vara beredda att kliva av för att undgå smitta när en skolklass väller in utan munskydd på detta sätt och vilka regler har chauffören att agera efter?

L. Nyström

---

Butikskedjorna borde sätta ner foten

Under lång tid har vi läst i tidningen och hört på radio att Örnsköldsvik har den största spridningen i länet, till och med i landet då det gäller covid-19. Jag är inte ett dugg förvånad! Vi måste alla hjälpas åt och lägga "nånannan-ismen" åt sidan.

Alla butikskedjor och köpmän kan ha ett enormt inflytande för att vi ska värna varandra. Jag var in på Jula och där hade 75 procent av kunderna INTE munskydd – man kom hela familjen med tre, fyra barn och INGEN hade munskydd. Samtidigt som förskolan ska bedriva uteverksamhethela dagen för att motverka spridning. Vi svenskar är av naturen väldigt flata. Vill inte stöta sig med folk, vågar inte sätta ner foten, vill inte vara besvärlig.

Bestäm tillsammans och gör lika i alla butiker och köpcentra. Har man inte munskydd på sig kommer man inte in i butiken. Pronto! Jag har också varit in i en nyöppnad klädbutik/kedja och där fick man vistas max 40 personer och bara den som handlade skulle stå i kön, sällskap fick vänta ute. Vid en snabb överslagsräkning fick jag det till 55 kunder, alla stod två och två i en kö som ringlade sig genom halva butiken. Tre unga människor som jobbade i butiken, "vem bry sig ???" Alla borde få en insyn i hur det är på Medicinavd. 1 och på IVA dag ut och dag in. Vi måste tillsammans ta ett vuxet ansvar för att komma till rätta med spridningen av covid-19 i Örnsköldsvik.

Maritha