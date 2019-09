INSÄNDARE: Skräpigt i Fjällräven Center – styr kvalité eller ekonomi?

Att besöka Fjällräven Center under helg efter A-lagets fredagsmatcher är ju vardag för juniorlagens publik under en hockeysäsong. Man blir lika bedrövad vid varje tillfälle och skäms å Modos vägnar inför bortalagets supportrar för den urusla standard och då pratar jag skräp, skräp, skräp. Överallt, entré, toaletter och inte minst läktarna. Vill även lägga till de svarta, fläckiga draperierna som inte tvättats under de år jag besökt arenan.

Jag och jag antar flera med mig lider och skäms.

Upp till bevis och tänk kreativt hur städningen kan effektiviseras. Jag vill vara stolt över en annars mycket fin arena.

Lös problemet!

Modosupporter

