INSÄNDARE: Skrämmande hantering av människor som sökt skydd i vårt land

I ÖA 19/5 berättades om en familj med två barn på tre respektive tolv år som ska utvisas till Afghanistan efter att ha bott 6 år i Mellansel. Yngsta barnet har levt i Sverige hela sitt liv och den äldre pojken går i skolan och har kompisar.

För drygt ett år sedan blev barnkonventionen svensk lag. I en av de första punkterna skriver man: "Vid alla åtgärder som rör barn (...) ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa". Det påpekas att detta gäller såväl myndigheter som domstolar och lagstiftande organ. Men både Migrationsverket och rättsväsendet tycks helt bortse från den här viktiga punkten i barnkonventionen när man beslutar att den aktuella barnfamiljen ska utvisas.

Ytterst ansvariga för migrationspolitiken är våra lagstiftande politiker på riksplanet. När man hör den politiska debatten kan man inte undgå en förändrad syn på invandrare. Man ser dem knappast som flyktingar i behov av skydd och hjälp utan istället som en belastning för samhället. Samma politiker som för några år sedan bestämt tog avstånd från SD:s retorik pläderar nu för en politik som i stora drag innebär just vad SD förespråkar. Särskilt anmärkningsvärt är KD som valt att kroka arm med SD och M istället för att stå upp för de svaga i samhället. Många av KD:s kristna kärnväljare ställer sig säkert främmande till den förändringen. Men även inom andra partier tycks det råda brist på solidaritet.

Det är märkligt att hanteringen av det här ärendet behövt ta sex år. Under tiden har jurister kostat skattebetalarna stora summor, liksom uppehälle och skolgång för familjen. Den långa handläggningstiden och all oro under de här åren är förödande för familjens psykiska välbefinnande.

Det är mycket möjligt att familjen väljer att fly till något annat land. Men det kan också tänkas att man "går under jorden" och stannar kvar i Sverige, eller återkommer hit efter att ha bott en tid i ett annat land. Man känner säkert en stor bitterhet mot svenska myndigheter. Risk finns att sådana här ekonomiskt mycket utsatta familjer dras in i kriminalitet med allt lidande som det innebär för alla inblandade.

Det skulle vara betydligt bättre om regeln vore att flyktingar som lever skötsamt och bott flera år i vårt land får stanna. Men om man väljer att syssla med brottslig verksamhet kan denna rätt ifrågasättas.

Harald Gustavsson, barnläkare