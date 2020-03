INSÄNDARE: Skattebetalarna får pröjsa då S jobbar saktfärdigt och nonchalant

”S öppnar för diskussion kring skattehöjning” – jag sätter morgonkaffet i strupen och tror inte mina ögon då jag läser om Socialdemokraternas enkla ”lösning” på ekonomiproblemet man själv satt Örnsköldsviks kommun i. Istället för att rensa bland kommunens problem, lägga en budget som går ihop och satsa på rätt prioriteringar så väljer Socialdemokraterna att belasta medborgarna ännu mer – denna gång med en eventuell skattehöjning.

Jag tycker det är synd att skattebetalarna varit tvungna att bland annat stå för den dyra hyra man lagt ut på Mogårn sedan 1 januari 2018. Den 17 november 2019 ställde jag, via en interpellation till bland annat kommunalrådet Per Nylén, en fråga om hur försäljningen av Mogårn gick. Samt vad kostnaden för driften av byggnaden, som står nästintill tom, låg på. Driftkostnaden låg på 657 000 kronor under 2018. 2019 sjönk kostnaden under perioden januari – november till 441 000 kronor. Då är inte kostnader för drifttekniker och vaktmästare inräknat. Skattebetalarna har alltså betalat en driftskostnad på över 40 000 kronor i månaden för en byggnad som endast nyttjas av den lokala hemtjänstgruppen.

Nu, efter två år och lite tjat har man äntligen lagt ut byggnaden till försäljning, för 3 miljoner kronor. Det finns alltså ett värde med fastigheten, enligt kommunen. I interpellationssvaret som Per Nylén angav, ville man inte skynda på processen om försäljning för att vara helt säker på att kommunen inte själv var i fortsatt behov av byggnaden. Övikshem hade redan i årskiftet 2017-2018 sagt nej till byggnaden. Man kunde i mars 2018 utesluta verksamheter så som förskola och skola. Behovet av ett HVB-hem var något kommunen i det läget inte var i behov utav. Man visste helt enkelt att det stod mellan rivning eller försäljning redan då den sista pensionären, i april 2018, flyttade ut.

Detta innebär att vi skattebetalare har betalat mer än n miljon kronor på en nästintill tom byggnad. Är detta verkligen något som Örnsköldsviks kommun har råd med? Jag tycker att Socialdemokraterna ska be medborgarna om ursäkt för den dåliga hanteringen man har av skattepengar. Det inger mer respekt att ursäkta sig för sina misstag och jobba hårdare för att vidta åtgärder till en förbättring, än att sticka huvudet i sanden och skylla på någon annan.

Hade jag varit Socialdemokrat hade jag börjat jobba undan det underskott jag försatt Örnsköldsviks kommun med, innan jag tar till åtgärder som skattehöjning. Det är i mina ögon inte ett val att våga satsa på kommunen, det är en undanflykt mot rädslan att ta tag i sina egna tillverkade problem. Jag hoppas att försäljningen lockar en drivande entreprenör att lyfta bygdens engagemang och att byn får nytändning.

Och som medborgare och skattebetalare hoppas jag att skatten inte höjs, utan att de helarvoderade Socialdemokratiska politikerna börjar göra rätt för sina arvoden för medborgarnas skull.

Linnéa Berggren