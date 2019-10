INSÄNDARE: Skäms, ni som stal från HattNytt!

Skäms tusenfalt Ni som var in till 90-åriga Anna-Lisa på HattNytt som ensam och handikappad driver sin butik. Att ha mage och gå in och stjäla och inte bara en gång. Det är så lågt att det inte går att beskriva. Och Ni som nu bär dessa halsdukar borde känna obehag över detta. Nej gå tillbaka och betala det Ni tagit och be om ursäkt. Jag undrar om Ni skulle göra så mot en 90-årig anhörig? Inte det. Nej, men då gör man inte så mot någon annan. Har Ni givit bort eller sålt dem så är det någon annan som gör sig skyldig till häleribrott. Smaka på det Ni.

För övrigt borde det ha publicerats en bild på halsdukarna så kan alla se för de sitter väl inte runt var mans hals.

Sedan ägde detta rum i samma kvarter som Polishuset men Ann-Lisa hamnar i Umeå respektive Luleå när hon skall anmäla. Strålande! Det är något fel på polisorganisationen som inte fungerar bättre och dålig syn verkar de ha också som inte märkte nedskräpningen och ingrep mot "festen" utanför Elgiganten.

Mångårig kund