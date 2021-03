INSÄNDARE: (Sjvp): Öppen debatt kring nya E4:an är viktig!

Satte nästan kaffet i halsen när jag läste i ÖA 5/3 att kommunalråden vill sätta munkavle på medborgarna. En öppen debatt i samhället är viktig och hjälper till att belysa för- och nackdelar med projekt som föreslås.

Kommunalrådet Per Nylén (S) måste kunna ta debatten om en ny genomfart genom Örnsköldsviks tätort. Det håller inte att som på kommunfullmäktige ställa sig i talarstolen och påstå att tunneln är den bästa lösningen. För det var ju ett fantastiskt läge för kommunalrådet att lyfta fram alla goda argument för den föreslagna tunneln. Finns det inte någon debatt är ju frågan död och då finns det ju ingen anledning för regering och riksdagen att engagera sig i frågan. Att sätta munkavle på en hel befolkning flyttar fokus från sakfrågan och det ger inte kommunen någon draghjälp i att få bort E4 från stadskärnan.

Låt oss hjälpa kommunalrådet att belysa projektet: På vilket sätt är tunneln samhällsekonomisk lönsam? Hur stor del av genomfartstrafiken på centralesplanaden försvinner vid en flytt av E4:an? Hur höga är partikelnivåerna på centralesplanaden idag och kommer vi att klara gränsvärdena i tätorten efter en flytt av E4:an till den nya genomfarten?

Vilken effekt får den nya dragningen för transporter som fortsatt ska till våra industrier och hamnar i centrala Örnsköldsvik? Hur många lastbilar med farligt gods passerar Örnsköldsviks stadskärna varje dag? Vad skulle det kosta att bullersanera nuvarande E4 sträckningen genom Örnsköldsviks stadskärna? Hur minskas barriäreffekten inom tätorten av nya E4 sträckningen?

Hur förbättras trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter efter bygget så väl under byggtiden? Hur många kronor är det rimligt att en pendlare som kör genom tunneln två gånger per dag ska betala per år? Hur lång är byggtiden och hur kommer Örnsköldsvik påverkas under byggtiden?

Jag hoppas att fler medborgare fyller på med sina frågor, i demokrati har alla rätt att yttra sig.

Mathias Westin, Nolaskogsgruppen Sjukvårdspartiet Västernorrland