INSÄNDARE: Självklart diskuterar S viktiga frågor inför möten – det är är sunt och friskt i en demokrati

Med anledning av Svante Ivarssons (L) insändare "S använder partipiska när Kramfors kommunfullmäktige ska rösta i klimatfrågor" den 17 juli.

Liberaler och demokratiska socialister har gemensamt arbetat för att få till stånd den representativa demokrati som vi tillämpar i Sverige i dag. I Svante Ivarssons (L) insändare slänger han fram en rad påståenden om hur den socialdemokratiska fullmäktigegruppen arbetar. Han raljerar över att (S) träffas innan fullmäktiges möten och bestämmer hur man ska rösta. Självklart träffas alla demokratiska partiers företrädare före varje viktigt möte för att diskutera och försöka nå enighet kring viktiga frågor. Det är något som är sunt och friskt i en demokrati.

I den socialdemokratiska fullmäktigegruppen samlas sjutton ordinarie ledamöter plus nio ersättare. Vid dessa möten är det högt i tak och inte sällan väldigt ingående och heta diskussioner om frågor som ska upp till beslut. För att kunna styra en kommun behöver en majoritet hålla ihop. Det innebär dels att (S) måste vara så eniga som möjligt, men även att vi måste vara eniga med andra majoritetspartiet. Vi vet inte hur Liberalerna och Svante Ivarsson arbetar, men kanske är det enklare att solospela när det är en ledamot som ska föra fram ett partis åsikt.

Vad som är glädjande med Svante Ivarssons insändare är att den andas en samsyn med röda och gröna partiers åsikt om vikten av att ta miljö- och klimatfrågor på allvar. Kramfors, liksom alla andra kommuner, kommer snart att vara ålagda att samla in allt fastighetsnära hushållsavfall. Förpackningsindustrin kommer också att samla in avfall på samma sätt. Det ser vi i den politiska majoriteten som en positiv utveckling för en mer hållbar framtid, men naturligtvis räcker inte detta. Vi måste också göra något av det avfall vi samlar in.

En metod är att tillverka biogas. Svante Ivarsson hänvisar i sin insändare till Baltic Energy som menar att det finns förutsättningar för småskalig biogasproduktion. I majoriteten har vi länge följt denna fråga och håller för närvarande inte med. Vi strävar i första hand efter att gemensamt i länet hitta en lösning så att ingen kommun lämnas utanför. Tyvärr verkar Svante Ivarsson prioritera konfrontation och politiskt käbbel i en viktig framtidsfråga. Vi i den röda majoriteten i Kramfors ser hellre att vi samarbetar kring detta.

Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande

Siw Sachs (S), gruppledare fullmäktige

Eva Lygdman (S), ordförande Socialdemokraterna i Kramfors

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook