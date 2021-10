INSÄNDARE: Satsa pengarna på de arbetslösa som redan finns i Norrland

■ Med anledning av ledaren "Det är inte ett straff att flytta norrut".

En tanke vore ju att satsa på utbildningar för de arbetslösa som redan finns i Norrland!

Särskilt unga arbetslösa som aldrig fått in foten på arbetsmarknaden borde vara lönt att satsa pengar på. Kanske med någon typ av blandning av praktik o utbildning där man har en ingångslön som är lägre än normal lön men där man kan klara sig utan att behöva stöd från CSN. En del har redan "bränt" alla sina studiemedelsveckor och blir då uteslutna från vidare studier om de inte kan få annan försörjning under tiden.

Personer som har utbildning inom ett yrke som kräver körkort men som inte har råd eller inte klarat att ta ett körkort kanske kunde få teoriutbildning via Arbetsförmedlingen som stöd för att de bättre ska klara körkortsutbildningen? Man måste kunna tänka nytt på dessa generationer av unga som "skolas in" i arbetslöshet istället för att skolas in i arbete.

Låt långtidsarbetslösa, utslitna, sjuka och äldre människor slippa fler dyra arbetsförmågebedömningar som inte gör dem friskare utan låt dem få sjukpension och satsa hellre pengarna på de yngre!

Trött mamma