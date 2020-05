INSÄNDARE: Sångerskan Sara Karlsson om pandemin: ”Livet är nu”

Jag tror att ingen av oss egentligen vet vad som är fullt ut rätt eller fel just nu. Vad som kommer att hända med framtiden och hur länge den förändrade verkligheten kommer att pågå. För mig, har tidsuppfattningen förändrats drastiskt under den tid som covid-19 dagligen tagit vår uppmärksamhet.

Två månader blev plötsligt en evighet. En evighet som drabbat oss alla på ett eller annat sätt. Både personligt och professionellt. Och så måste det kanske få vara just nu. Tyvärr.

Jag tror att våra beslutsfattare gör allt de kan för att göra det så bra för oss alla som möjligt. Men det är ändå samtidigt mycket som glöms, missas eller inte förstås. Sånt som inte hinns med att beslutas om i brådskan. Vilket också är så oerhört förståeligt.

Liv ska räddas, men även befolkningens inkomster och yrken ska räddas. Vårdens hjältar ska stöttas och ekonomiska krispaket ska delas ut. Vem behöver hjälpen mest och vilka regler ska justeras för att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt.

Vi alla har olika tankar, uppfattning och värdering kring dessa behov och beslut. Och vår egna värdering kanske i sin tur har olika värde beroende på vår personliga drabbning? Eller? Men vad blir rätt och vad blir egentligen fel? Kanske vet vi när vi tittar tillbaka? Vet vi ens då?

Jag är INTE avundsjuk på våra politiker just nu. Jag är INTE avundsjuk på all vårdpersonal och andra samhällsnyttiga hjältar som verkligen gör sitt yttersta. Ni gör ett fantastiskt jobb och det hoppas jag av hela mitt hjärta att ni på något sätt förstår och känner. Ni är värd all uppskattning, pepp och stöd från oss alla - i mängder. Det är förresten egentligen varenda kotte värd, i varenda hörn, oavsett kris eller inte.

Men det är också många av oss kottar som gör misstag och väljer fel väg att gå. Just nu, eller sen. Alla går vi fel då och då. Och ibland har vi inget val. Sånt är livet.

Det är lätt att vara efterklok. Så är det väl alltid. Eller hur? Vad blev rätt och vad blev fel. Vi kan anta och hoppas i förväg. Men ibland blir det ändå fel. Sånt är livet. Eller det som faktiskt för några, istället tragiskt förvandlas till slutet på livet. Men som för andra blir början på ett nytt.

Just nu är livet upp och ner för mig och självklart för många andra också. Min enskilda firma och min heltidsverksamhet som frilansande sångerska har visat mig en helt ny verklighet. På obestämd framtid.

Personlig, psykisk och ekonomisk kris står vid porten och knackar. Men samtidigt står där omtänksamhet, hjälpsamhet och utveckling på andra sidan med öppna armar, där distansen har omvandlats till kärlek. Uppskattning och tacksamhet lyser genom dörrspringan och frågan är om det hade lyst lika starkt för mig utan denna världskris.

Livet har förvandlats till ovärderlig tid. Tiden har förvandlats till värdefullt liv. Tiden är här och nu. Livet är nu.

Ord blir för små, men är samtidigt ibland det största vi har.

Kämpa. Tillsammans. Tack.

Sångerska Sara Karlsson