INSÄNDARE: Så kan Västernorrland hjälpa tjänsteföretagen och rädda välfärden

Arbetsförmedlingens statistik visar att varslen om uppsägning ökat kraftigt i Västernorrland den senaste tiden. I mars har 227 personer varslats om uppsägning. Det är en ökning med 203 personer jämfört med februari då 24 personer varslades i Västernorrlands län.

För tjänstesektorn, som oftast står i frontlinjen när hushåll och företag i stort sett slutar att konsumera, riskerar effekterna att bli enorma. Inte bara medarbetare som varslas drabbas, utan även samhället i stort.

Om varsel blir uppsägningar minskar den beskattningsbara inkomsten för förvärvsarbete och regionen och kommunerna i Västernorrland får betydligt lägre skatteintäkter 2021. Det kommer att drabba välfärden hårt.

Regioner och kommuner gör en enorm insats för att vårda de som drabbats av corona och bekämpa smittspridningen. Men för att hindra uppsägningar och lägre skatteintäkter måste den offentliga sektorn försöka hjälpa det lokala näringslivet genom krisen, annars kan konsekvenserna bli enorma för jobben och för välfärden.

Det finns flera saker som kan göras omedelbart och som skulle hjälpa det lokala näringslivet enormt. Almega har fem konkreta förslag:

1. Hitta lösningar som förbättrar företagens kapitalförsörjning. Kommunerna kan slopa vissa avgifter för företag där det är möjligt, eller förlänga betaltiderna för företags avgifter. På samma sätt kan man korta betaltiderna till företag som levererar tjänster till kommunen, exempelvis från 30 till 20 dagar. Detta är viktigt för framför allt små företag med likviditetsproblem.

2. Slopa karenstiden för bemanningsföretag inom regionen. Samtliga Sveriges regioner har karenstider för medarbetare inom bemanningsföretag. Detta innebär att en person som gått från att ha regionen som arbetsgivare till att börja arbeta på bemanningsföretag inte får arbeta över huvud taget inom regionen under 6–12 månader. Detta innebär att det kan finnas vårdpersonal på bemanningsföretag som inte kan hyras ut till regionen. Helt orimligt med tanke på att all tillgänglig vårdpersonal behövs just nu.

3. Var en god kund till företagen. Kommunerna är stora och viktiga kunder för många företag och har ofta möjlighet att vara en stabil kund även under kristider genom att upprätthålla och utöka planerade inköp. Det är även viktigt att hedra ingångna avtal och inte avsluta kontrakt i förtid.

4. Investera i utbildning, utveckling och infrastruktur. Genom snabb utbildning kan varslade personer få möjlighet att hjälpa till inom vård och omsorg. Nu är också en utmärkt tid att investera i digitala lösningar som behövs för att förbättra servicen till företagen och medborgarna.

5. I kristider ska det vara enklare att vara företagare. Kommuners attityd är viktig för att skapa ett bra företagarklimat, särskilt i kristider. Det kan till exempel handla om att skynda på handläggningsprocesser och lätta på tillsyn.

Coronakrisen är en enorm påfrestning både för folkhälsan och för tusentals kämpande företag. Att de kan räddas genom krisen, få möjlighet att resa sig och återanställa de som nu förlorar jobben är nödvändigt för att rädda välfärden framöver.

Thomas Erséus, vd Almega

Kenneth Lidgren, regionchef Norr Almega

