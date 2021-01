INSÄNDARE: Replik: Vindkraften ger problem med stabiliteten i elnätet

■ Replik på repliken "Vindkraft viktigt för lågt elpris – annars behöver fler älvar byggas ut", första text i debatten var insändaren ”Se till att behålla det kommunala vetot mot vindkraft – förena er över partigränserna”.

Skribenten påstår i replik på insändaren ”Se till att behålla det kommunala vetot mot vindkraft” att den innehåller ett antal felaktigheter om vindkraft i våra områden. Påståendet att mellersta och södra Sverige har mer installerad eleffekt från vindkraft än norra Sverige delas inte av energibranschen.

Sveriges kraftsystem har mycket produktion i norr och stor förbrukning i söder. Problemet ligger i kraftnätet. Ett sådant problem är att det inte finns tillräcklig elöverföring mellan norr, där mycket el produceras, och söder där mycket el används. Leveranssäkerheten och stabiliteten är ett växande problem med vindkraften.

Avvecklingen av större synkrona generatorer som kärnkraftverk har fortsatt och den elproduktion som tillkommer är el från icke synkrona vindkraftverk. Senast under sommaren 2020 tvingades Svenska Kraftnät att köpa in extra tjänster för att klara stabiliteten i elnätet i södra Sverige.

Bertil Jonsson (C) ger felaktiga påståenden om kärnkraft. Det han påstår om ny kärnkraft gäller om dagens reaktorer, av generation 2, skulle byggas. Han lever i det förgångna men det blir väl så när det under många år var förbjudet att tänka kärnkraft. Våra nuvarande kärnkraftverk byggdes utan subventioner och bidrag, till skillnad mot dagens vindkraftverk som vi elkonsumenter får betala via elcertifikat på våra elräkningar.

Utvecklingen av små modulära kärnkraftsreaktorer (SMR) går snabbt framåt. Den nya generationens, generation 4, reaktorer har bättre flexibilitet än dagens kärnreaktorer. Det främsta hindret för nya generationens kärnkraftverk är miljöbalken. I den förutsätts att en ny kärnkraftsreaktor ersätter en av de befintliga reaktorerna och att den nya reaktorn uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserad. Det innebär i praktiken att det blir svårt att etablera den nya generationens kärnkraft.

När Sverige nu, på nytt, skall elektrifieras behövs såväl vattenkraft, kärnkraft som vindkraft.

Håkan Larsson