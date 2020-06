INSÄNDARE: Replik: ”Vi jobbar för att skapa den bästa förlossningsvården i sommar”

Svar på insändare Brist på kompetens och empati sommarstänga BB i Örnsköldsvik – ett hån mot länets kvinnor (Allehanda 9 juni).

Förlossningsvård är en verksamhet som aldrig kan sättas på paus. Vi arbetar därför inför varje sommar med att skapa de bästa förhållanden vi kan utifrån förutsättningarna. Vi ska bedriva en patientsäker vård och vår personal ska ha sin välbehövliga semestervila. I år innebär det att vi behöver stänga förlossningen i Örnsköldsvik under två veckor.

Sundvall har normalt två tredjedelar av förlossningarna i länet. Under Örnsköldsviks stängningsperiod ökar vi bemanningen och vi kan tryggt välkomna mammorna från hela länet till Sundsvall. Vi spar resurser och anställda kan få ledigt. Vi har även tillgång till patienthotellets tjänster, vilket innebär att mammor kan åka i god tid då förlossningen startar. Eftervården sköts i Örnsköldsvik som vanligt, så vårdtiden behöver inte bli längre än normalt.

Det är inte orten som avgör om det blir kejsarsnitt eller vaginal förlossning. På grund av coronaviruset råder det brist på läkemedel som behövs under operationer. Vi förvarnar därför blivande föräldrar som önskar kejsarsnitt utan att det finns medicinska skäl till det att vi kan komma att behöva neka snitt. Det gäller inte bara här hos oss i Västernorrland. Hittills har vi inte behövt neka någon, och min förhoppning är att det fortsätter så.

Mammor som är oroliga på grund av exempelvis ett tidigare snabbt förlossningsförlopp vill jag råda att prata med mödrahälsovården för planering.

Självklart har vi försökt att rekrytera. Vi har svårt att rekrytera all den personal vi vill och våra enhetschefer arbetar ständigt hårt med de frågorna. Just i år gör pandemin att rekryteringen av äldre vikarier påverkats mycket i vår verksamhet, liksom i andra verksamheter. Att ha en förlossning öppen innebär också att fler personalgrupper än barnmorskor och en gynekolog behövs under dygnets alla timmar.

De förlossningstal som beskrivs i insändaren känner jag inte igen. Vi har ungefär 2500 förlossningar i länet per år och just de här två veckorna har vi 43 respektive 54 beräknade förlossningar i hela länet. Under de veckorna välkomnar jag varmt länets alla förlossningspatienter från länet till Sundsvall.

Marju Dahmoun, länsverksamhet kvinnosjukvården Region Västernorrland