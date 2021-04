INSÄNDARE: Replik: Utan oss socialdemokrater hade aldrig Botniabanan blivit byggd

Svar till Per Sundin 30/3-2021 – ”Förenklat att S tog beslut om Botniabanan.” Förenklat är det så enkelt att det krävs politiska beslut och vilja!

Urban Karlström var en gång Mats Odells (KD) statssekreterare. Det var han som fick utredningsuppdraget som skulle ge svar på frågan om Botniabanan skulle byggas. När han var klar med sitt arbete kom han upp till Örnsköldsvik för att träffa oss i Botniabanegruppen. Hans besked var – ”Botniabanan ska inte byggas nu!”. Han försökte förklara att Botniabanan inte vara tillräckligt samhällsekonomiskt lönsam. Han sa bl.a. att samhällsnyttan var för högt beräknad i våra underlag när det gällde tidsvinsten för resandet som Botniabanan skulle ge. Det förklarade han med olika beräkningar. En av förklaringarna var att avståndet till Stockholm var sådant att man kunde åka nattåg och om man sover under resan så är ju tidsvinsten inte lika stor.

– Hm…

Vi i Botniabanegruppen sa:

– Ja, ja vi förlorade första perioden men vi kommer att vinna matchen! … och så blev det!

Karlström presenterade sin utredning i juni 1996. Göran Persson (S) var nu statsminister och när han tog del av utredningen konstaterade han att det krävs politisk vilja och inte bara matematiska beräkningsmodeller, som dessutom inte visar allt. Hur beräknar man framtidstro?

Den 5 december samma år beslöt den Socialdemokratiska regeringen att Botniabanan skall byggas. Det krävs med andra ord politisk vilja och politiska beslut för att det ska bli något! Socialdemokraterna tog över regeringsmakten vid valet 1994 och Sverige tog över en ekonomisk mycket svår situation. Vi kommer säkert ihåg när riksbankschefen Bengt Dennis vid en presskonferens sa när räntan steg och steg

– The sky is the limit!

Göran Persson (S) tog itu med att återställa Sveriges ekonomi för ”den som är satt i skuld är inte fri”. En del i detta arbete var beslutet om att bygga Botniabanan.

– Vi ska visa att vi tror på framtiden och att vi tror på hela Sverige var statsministerns besked. Förenklat var det så att han visade att det fanns en politisk vilja! Moderaterna sa däremot nej till Botniabanan i likhet med att de har sagt nej till Norrbotninbanan.

Med andra ord konstaterar jag att Sara Nylund (S) och Malin Westman (S) hade rätt i sin insändare den 25/3.

Elvy Söderström (S),

Tidigare ordf. i Botniabanegruppen och nu ordf. i Samarbetet den Botniska korridoren