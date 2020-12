INSÄNDARE: Replik: Jag håller med – äldre som träffas i butikerna är ett otyg

■ Replik på insändaren "Varför skydda 70-plussarna som inte vill bli skyddade – låt dem härja fritt istället".

Först vill jag säga att jag inte tillhör 70+ och är inte partisk till någon speciell. Att det under våren har tillkommit att skydda de äldre kanske beror på att det finns en stor grupp 40-talister som inte skulle belasta vården. Dock har den kategorin samma behov som alla andra i samhället och är vitala att sköta sin vardag själv. Det är inte heller en homogen grupp där alla tänker och gör likadant – vi klumpar inte ihop 30-plussarna i en grupp så det ska vi inte göra med andra heller.

Håller med dig när de gäller ”träffarna” som oftast äldre har inne i butiken. Det är ett otyg som har funnits under lång tid och blockerar gångar och hyllor. Där har ni anställda ett ansvar att ”sätta ner foten” mottot bör vara ”handla och gå ut ur butiken om ni ska stå och prata”. Helst nu under pandemin. Även de äldre som blockerar soffor och liknande hela dagarna bör vistas hemma i stället under pandemin. Det är inte andra kunders ansvar att säga till dem som inte själva förstår detta.

Handla, håll avstånd och gå ut ur butiken borde vara ett motto för alla.

Alla ska ta ansvar för pandemin och det är ingen grupp som har mer rättigheter – men alla har vi en skyldighet.

Minna