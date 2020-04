INSÄNDARE: Replik: Inte alls så konstigt att budgeten för snöröjning är spräckt

Replik på insändaren Hur kan Örnsköldsviks budget för snöröjning vara spräckt redan? (Allehanda 3/4).

Jag är ingen expert på hur Örnsköldsvik lägger sin budget på snöröjningen, men jag tycker inte det är så konstigt att den är spräckt efter denna vinter vi har haft 19/20. Det har kanske inte snöat lika mycket som det brukar om man tittar tillbaka, samtidigt som det fläckvis på vissa områden har varit mycket snö.

Sen var det det här med sandning, du har visserligen delvis rätt om att just själva kostnaden per timme på traktorn inte skiljer sig så mycket åt om man jämför snöröjning och sandning. Det är oftast lite billigare att sanda om man kollar priset per timme, men vi får inte glömma kostnaden för sanden. Sand är riktigt dyrt att köpa in. Den ska dels sorteras fram under sommarhalvåret, den ska saltas in och transporteras till upplag där entreprenörerna som utför sandningen kan hämta den.

Sen är det även svårframkomligt på grund av halkan så att tiden det tar att sanda kan ibland bli lång.

Så lägger vi i hop kostnaden för maskinen och kostnaden för sand så blir utgiften för kommunen mycket dyrare per timme för sandning än för snöröjning

Sen att fakturorna från entreprenörerna som utför uppdragen inte skulle stämma–det kan jag säga att de stämmer. Vi kör med GPS som loggar vart vi kör, hur lång tid det tar och hur länge vi står still.

Snöröjare, Örnsköldsviks kommun