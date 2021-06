INSÄNDARE: Replik: Gudskelov att det händer nåt i Härnösand – köp öronproppar om raggarbilarna stör

■ Replik på insändaren "Omogna bilburna trakasserar boende i Härnösand – stäng av alla gator under vissa tider".

Det är svårt att inte dra paralleller till det som hände för ett tag sedan då det gällde tivolit och marknaden i hamnen. Även denna händelse försökte stoppas/stoppades på grund av att det fanns vissa människor i staden som verkligen inte orkade stå ut med att det råkar vara lite ljud om kvällen ett par dagar kring sommaren. Det är inte underligt att ungdomar som jag själv flyttar från staden och hittar bostäder på andra håll.

Vi ser samma sak nu hända igen. Nu under sommaren så kommer det vara raggarbilar som kör omkring, ordnar events, träffas och råkar ha lite roligt. Gudskelov att det händer nåt i staden! Det är inte konstigt att Sundsvall lockar alla unga. Om gnällspikarna får sin väg så skulle Härnösand vara en kyrkogård. Lovar att nästa mål dessa människor attackerar kommer att vara stadsfesten, om detta inte redan hänt.

Sen kan vi också prata om att Härnösand just nu råkar vara en av de städer i Sverige som har mest raggarbilar per kapita. Vi har också ganska nyligen fått ett riktigt stort bilmuseum som lockar turister under hela sommaren, speciellt dom som reser hit för att delta i cruisingen. Dessa motorentusiaster är det som håller staden levande under sommaren och det enda som sätter Härnösand på kartan nu för tiden. Och ja, det är bara kring sommaren det händer. Att detta händer under vintern är bara massa snack. Rena rama lögner.

Nej, om ni nu vill ha det så tyst under kvällarna så kanske ni inte borde ha skaffat bostäder kring stadskärnan i en av de städer som möjligtvis har flest amerikanska bilar i hela Norrland.

... eller, så slutar ni vara så himla snåla och köp öronproppar för ett par kronor och sluta förstöra för alla andra som råkar ha kul!

Johannes Vinqvist