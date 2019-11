INSÄNDARE: Replik: Fözö: Det hade inte gjort någon skillnad – langos är inte välkommet på julmarknaden

Replik till Paulin Norgren i insändaren "Svar på insändarstormen: Vi vill förstärka känslan av en gammeldags julmarknad på Murbergets friluftsmuseum.

Varje år brukar jag få en inbjudan till julmarknaden på Murberget i brevlådan. Jag har alltid brukat skicka in blanketten och anmält mig. I fjol anmälde jag mig på hemsidan. I år kom det inte någon inbjudan. Jag gick in på hemsidan under hösten och där stod det att vi återkommer med information. Jag hörde sedan ingenting förrän jag fick ett mejl av Paulin Norgren den 7 november.

Du har helt rätt i sakfrågan, jag anmälde mig aldrig till julmarknaden. Det borde jag ha gjort, om det hade löst problemet, men jag trodde ni skulle höra av er. Det tar man för givet när det har rullat på i över 20 år.

Men det hade inte gjort någon skillnad. Jag hade inte fått vara med på julmarknaden ändå, för det framgår klart och tydligt i mejlet att det inte längre är aktuellt med langos. Det står inte att jag missade ansökningsdatumet.

Julen för mig är gemenskap, kärlek och värme, men det som har hänt inbjuder inte till någon julkänsla för mig.

Peter Fözö

