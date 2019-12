INSÄNDARE: Replik: Erkänn att det inte finns någon vård för länets ME-drabbade – det vore respektfullt mot patienterna

Replik angående regionledningens replik "Mer forskning behövs vad gäller ME".

Det är skrämmande att se hur dålig insyn i verkligheten regionledningen har. Både i fråga om sjukdomen och den obefintliga ME-vården. I repliken anger sjukvårdsdirektören och hälso- och sjukvårdsordföranden antidepressiv medicin, fysisk aktivitet och kognitiv beteendeterapi som lämpliga behandlingar vid ME. All seriös forskning vet att sådant kan orsaka stor skada - om det inte görs i samråd med doktorer med mycket god kunskap om ME. Det saknas helt i Västernorrland idag. Ingen av alla (välutbildade och välvilliga) läkare jag mött i Västernorrland under närmare åtta år som sjuk har kunnat ge stöd i hur sjukdomen bäst hanteras.

Jag hör till de få som fått träffa vårdgivare som känner till ME och inte ger fel behandling. Men det är först efter besök hos ME-specialist på Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik, 40 mil bort, som jag mött den verkliga förståelsen. Många får inte remiss. Många är för sjuka för att resa till specialist.

Att föreslå fysisk aktivitet vid ME utan kunskap om kardinalsymptomet ansträngningsutlöst försämring är skadligt. Om Region Västernorrland fattar beslut om ME-sjukas vård mot bakgrund av den okunskap repliken vittnar om kommer vi se fler tragiska fall av patienter som blir så allvarligt skadade av felbehandling att de inte orkar leva vidare.

Det behövs specialister lokalt och kunskap i primärvården för att patienter inte ska fara illa. Exempelvis behövs anpassade vårdbesök så att mötet med doktor inte orsakar flera dagar (eller veckor) av symptomökning. En försämring vi vill slippa, vi som trots svåra symptom kan ta oss till doktor. Många klarar inte det men får ändå inte rätt till hembesök. Bara av att (liggande och med timslånga pauser) skriva en text som denna får den här skribenten ökad feber, puls och huvudvärk. Det säger en del om hur felaktiga råd om fysisk aktivitet och fruktlösa vårdbesök påverkar den ME-sjuke.

Det finns ingen vård för länets ME-drabbade och vore respektfullt gentemot patienterna att ledningen erkänner det.

Cecilia Ekhem, ME-sjuk sedan 2012

