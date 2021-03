INSÄNDARE: Replik: Desperat av S att kritisera Sollefteås demokrati – när ni är med och tar besluten

■ Replik på insändaren "Sollefteås politiska ledning måste få ordning på demokratin – låt inte pandemin sätta stopp".

Det är konstigt att så många socialdemokrater tillsammans har så dålig koll på hur det går till när ett fullmäktigesammanträde ställs in. Det är kommunfullmäktiges presidium som vid behov beslutar att ställa in möten. Därför är det extra uppseendeväckande att se en av de ansvariga för detta, kommunfullmäktiges andre vice ordförande Gunder Lidén (S), underteckna insändare i protest mot att han ställt in sammanträden.

Sanningen är att Sollefteå kommun i vanliga fall har 7 fullmäktigesammanträden per år. Så var det också 2016 och 2017 när fullmäktiges ordförande och vice ordförande tillhörde Socialdemokraterna.

Under 2020 arrangerades 6 kommunfullmäktigemöten. Det är tråkigt att ett möte mindre arrangerades under brinnande pandemi, men att det skulle vara argument för att demokratin är hotad kräver stor fantasi. Skulle Socialdemokraterna vara seriösa i sin kritik kan man fråga hur de ser på demokratin i Kramfors kommun som bara arrangerade 5 fullmäktigemöten 2020 och Ånge kommun bara planerar att genomföra 5 möten under 2021 och så vidare.

När fullmäktigemöten ställs in så görs det i samförstånd mellan majoriteten och det största oppositionspartiet. Så har det varit förr och så är det nu. Det enda som har ändrats är att antingen vet Socialdemokraterna inte vilka beslut som de själva är med och tar eller så försöker de desperat hitta något annat att fokusera på medan partivännerna i regionen ger sig på Sollefteå sjukhus, igen. Inget av alternativen inger större förtroende.

Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Häggkvist (VI), kommunstyrelsens vice ordförande

Kjell-Åke Sjöström (V), kommunstyrelsen

